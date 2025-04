Puede que haya pasado más de una semana del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, pero las repercusiones continúan hasta el día de hoy. En la previa del duelo ante FBC Melgar por el Torneo Apertura, la Comisión Disciplinaria de la FPF castigó al entrenador Fabián Bustos con cuatro fechas, multó con 2UIT al cuadro blanquiazul y exoneró a Kevin Quevedo de cualquier castigo.

Tras estas resoluciones, el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, señaló tras el triunfo por 4-1 ante FBC Melgar que buscarán apelar estas decisiones, además de pedir el cierre del estadio Alejandro Villanueva por las botellas que les arrojaron durante el desarrollo del partido.

"Vamos a apelar igual y vamos a solicitar el cierre del estadio por habernos tirado botellas y la sanción a Quevedo porque esto no puede quedar así", expresó el exjugador merengue para la prensa en zona mixta.

En un principio, Alianza Lima envió una queja formal a la Comisión de Disciplina de la FPF en el que pidió que sancionen al entrenador Fabián Bustos por haber realizado gestos de provocación a la hinchada blanquiazul tras el gol del empate de José Rivera. Como respuesta a ello, Universitario de Deportes envió también otra queja y señaló que cierto sector de la tribuna de occidente le arrojó botellas al comando técnico crema, además de solicitar la sanción al futbolista Kevin Quevedo por haber realizado una polémica celebración al hacer una 'U' invertida.

El ente encargado de establecer estas sanciones no tardó en responder y castigó al entrenador Fabián Bustos con cuatro partidos de suspensión y una multa de 2UIT (10.700 soles); en cuanto a Alianza Lima, la CD-FPF multó también al cuadro victoriano con 2UIT y exoneró a Kevin Quevedo de cualquier sanción.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la salida de Fabián Bustos?

En cuanto a la inminente salida de Fabián Bustos, puesto que los medios paraguayos señalan que será el nuevo entrenador de Olimpia, Jean Ferrari señaló lo siguiente:

"Estamos orgullosos de que miren a nuestros entrenadores, estamos haciendo las cosas bien y él está haciendo realmente un trabajo excepcional. El día de mañana tenemos entrenamiento y conversaremos con el comando técnico, con él y ver realmente si son especulaciones. Formalmente, no tenemos ninguna comunicación por parte de nadie. Esto es fútbol. No voy a adelantar ninguna opinión porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana".