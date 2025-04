Universitario no tendría como prioridad a Jorge Fossati. Foto: composición LR/captura de YouTube

El futuro de Universitario de Deportes se encuentra en la incertidumbre tras la salida de Fabián Bustos. La directiva ha comenzado a buscar un nuevo director técnico, y el nombre de Jorge Fossati ha cobrado fuerza en las últimas horas. Sin embargo, la respuesta del club a su posible regreso ha sido sorprendente.

El periodista Pedro García reveló detalles sobre la conversación entre el representante de Fossati y el administrador del club, Jean Ferrari. A pesar del interés mostrado por el agente, la directiva de Universitario no considera al uruguayo como una prioridad, lo que ha generado diversas reacciones entre los jugadores y la afición.

Universitario habría rechazado el regreso de Jorge Fossati

Desde la salida de Bustos, Universitario ha estado en la búsqueda activa de un nuevo estratega. Fossati, quien se desligó de la selección peruana, parece ser una opción viable, pero su regreso no está asegurado debido a la historia reciente entre el entrenador y el club.

Según lo informado en el programa de YouTube ‘Doble Punta’, Pablo Betancourt, representante de Jorge Fossati, se comunicó con Jean Ferrari para discutir la posibilidad de un retorno del entrenador. García explicó que la llamada fue más bien un sondeo sobre la disponibilidad de Fossati, quien ha manifestado su deseo de regresar a Lima.

"La otra parte es que Ferrari quiera, y tengo entendido, que no necesariamente. Tengo entendido que ‘bacán, gracias por la información, pero no es prioridad’. Tengo entendido que todavía permanece una molestia, no sé si de Ferrari o de la ‘U’ como equipo (los dirigentes), una incomodidad, porque Fossati se fue ‘a lo Bustos’, pero a fin de año y siendo campeón", contó el periodista.

La postura de Universitario y los jugadores

Sin embargo, algunos jugadores de la ‘U’ han expresado su apertura a la llegada de Fossati. Horacio Zimmermann, otro panelista del programa, mencionó que varios futbolistas están dispuestos a trabajar nuevamente con el uruguayo, a pesar de su exigente metodología de entrenamiento.

“Nos conoce, lo conocemos”, comentaron los futbolistas, reconociendo que, a pesar de las dificultades, los resultados fueron positivos durante su gestión. De esta manera, el panorama sobre el próximo entrenador de Universitario empieza a tornarse con cierta incertidumbre.