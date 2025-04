Daniel Garnero es uno de los nombres de moda en la Liga 1. El técnico argentino sería la primera opción para ponerse el buzo de Sporting Cristal tras la destitución de Guillermo Farré, quien dejó el club rimense tras los malos resultados tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Pero los celestes no son los únicos que se habrían fijado en el estratega de 56 años, pues en las últimas horas surgió la noticia de que también estaría en el radar de Universitario, que se quedaría sin técnico ante la cada vez más cercana salida de Fabián Bustos a Olimpia.

No obstante, no es la primera vez que Garnero es vinculado con el Perú, pues a finales de 2024 también estuvo entre los candidatos para convertirse en nuevo entrenador de Alianza Lima. Luego de la salida de Mariano Soso, los blanquiazules habrían sondeado al ex DT de la selección de Paraguay, pero, finalmente, se decidieron por contratar a Néstor Gorosito.

¿Quién es Daniel Garnero?

Nacido el 1 de abril de 1969, Daniel Garnero es un exfutbolista que se destacó en Independiente de Avellaneda, club en el que jugó durante 5 temporadas, desde 1991 a 1995. Posteriormente, paseó su talento por equipos como Universidad Católica (Chile) y Toros Neza (México), aunque con poco éxito. Pero su vínculo con el ‘Rojo’ siempre estuvo latente, tanto así que se retiró como jugador en la institución en 2001.

Su faceta como entrenador la inició en 2008, al mando de Arsenal de Sarandí. Dos años más tarde, Garnero volvió al cuadro de Avellaneda, pero esta vez como DT, de donde salió en 2011 para dirigir a San Martín de San Juan. Luego de ello, fue técnico de Banfield e Independiente Rivadavia en Argentina, país del cual salió en 2015 rumbo a Paraguay, donde su carrera despegó.

El primer club de Garnero fue Sol de América, luego arribó a Guaraní, donde ganó su primer título como técnico en su primera temporada. En 2018, llegó a Olimpia, equipo en el que vivió grandes temporadas al consagrarse en cuatro ocasiones como campeón de la Primera División. Posteriormente, pasó a Libertad, donde también destacó y que le abrió las puertas a la selección de Paraguay.

La vez que Daniel Garnero sonó para ser DT de Alianza Lima

Tras su breve paso por la Albirroja, Daniel Garnero regresó al ‘Gumarelo’, de donde salió a finales de 2024. Al encontrarse en libertad, uno de los primeros clubes que se fijó en él fue Alianza Lima, donde su nombre sonó fuerte para reemplazar a Mariano Soso, quien salió rumbo a Newell’s Old Boys. Según informaciones periodísticas, su nombre estuvo sondeado por Franco Navarro, quien recién asumía como director deportivo del cuadro ‘íntimo’.

Lamentablemente, el argentino no llegó a Alianza y, en su lugar, fue elegido Néstor Gorosito, quien actualmente viene realizando una gran campaña al mando del club. Desde su salida del ‘Repollero’, Garnero se encuentra sin equipo, por lo que sería una buena opción tanto para Sporting Cristal como para Universitario, en caso de oficializarse la salida de Fabián Bustos.