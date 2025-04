El mundo Universitario acaba de sufrir una fuerte noticia. En la previa del partido ante FBC Melgar por el liderato del Torneo Apertura, se conoció que su entrenador Fabián Bustos dejará el cuadro merengue para convertirse en nuevo estratega del Club Olimpia de Paraguay, que actualmente despidió a Martín Palermo por cosechar dos derrotas consecutivas en la Copa Libertadores.

De acuerdo al periodista Omar Merlo, el estratega de 56 años asumirá el mandato del Decano por lo que resta de la temporada 2025 y que su último partido como técnico merengue será el de este domingo 13 de abril ante FBC Melgar. Tras lo informado, desde Paraguay señalaron que el cuadro guaraní pagó alrededor de 700.000 dólares por el DT campeón y que su reemplazante sería Daniel Garnero.

El periodista Kike Enciso dio más detalles en su cuenta de 'X' y señaló que si bien el exentrenador de Libertad y la selección paraguaya también está siendo sondeado por Sporting Cristal, el cuadro merengue podría imponerse debido a que tiene mayor poder económico.

"La rescisión de Fabián Bustos de Universitario rondaría los 700.000 dólares. De confirmarse su salida, su reemplazante sería Daniel Garnero, también del interés de Sporting Cristal, pero Universitario tendría mayor poder económico, por lo que podría imponerse en la negociación", escribió el comunicador en sus redes sociales.

Información sobre la salida de Fabián Bustos. Foto: captura 'X'/Kike Enciso

¿Qué dijo Universitario sobre la salida de Fabián Bustos?

El comunicador Gustavo Peralta informó que si bien Fabián Bustos aceptó la oferta del Club Olimpia, el cuadro crema aún no ha recibido ninguna formalización por parte de su entrenador, pues el argentino entiende que primero deberán afrontar el compromiso ante FBC Melgar y que mañana podría darse por concluido este tema.

"Ha decidido irse a Olimpia de Paraguay, club que lo ha tentado 4 veces y que incluso hace 1 semana Instituto de Argentina había hecho una oferta. El técnico dijo que no, pero esta opción de Olimpia le seduce por lo que significa Olimpia. Hemos tenido conversación con la gente de la 'U' y todavía no se ha hecho la formalización para irse. El comando técnico ha decidido no darlo hoy, porque hoy será su último partido", detalló el comunicador.