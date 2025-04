En medio de la incertidumbre que rodea a la selección chilena, Ricardo Gareca ha dejado claro su compromiso con la ANFP. Ahora bien, en una pasada reunión con Eduardo Berizzo, extécnico de la Roja, el actual entrenador argentino reveló su posición respecto a su continuidad en el cargo y las condiciones económicas que exige para seguir al frente del equipo.

La selección chilena ha enfrentado una crisis en las Eliminatorias Sudamericanas, ocupando el último lugar y con escasas posibilidades de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026. A pesar de los rumores sobre su posible salida, Gareca ha manifestado su deseo de continuar.

Ricardo Gareca tuvo una reunión secreta con Eduardo Berizzo

El diario 'La Tercera' reveló detalles de una conversación entre Gareca y Berizzo, donde el actual entrenador consultó sobre las razones que llevaron a su antecesor a renunciar. Berizzo, quien dejó el cargo tras un mal desempeño de la selección, respondió que “el ambiente no daba para más”.

Gareca, al escuchar esto, indagó si había resignado parte de su salario, a lo que Berizzo confirmó: “No cobré un peso”. Esta respuesta provocó la contundente reacción de Gareca, quien enfatizó que jamás haría algo similar. “Que me paguen todo o no me voy”, fue lo que dijo el popular 'Tigre', según el citado medio.

¿Qué dijo Ricardo Gareca tras confirmarse su continuidad en Chile?

A pesar de las críticas y la presión que enfrenta, Gareca ha decidido mantenerse en su puesto. Tras ser ratificado por Pablo Milad, presidente de la ANFP, el entrenador argentino compartió que la conversación con los directivos fue constructiva. “Estuvimos intercambiando opiniones, hablando, querían saber cómo estábamos nosotros en ese aspecto”, comentó.

El entrenador ha manifestado su deseo de revertir la situación actual de la selección, reconociendo el malestar de los aficionados y la crítica que ha recibido. “No hay una presión económica ni nada. Está el deseo nuestro de continuar, de revertir la historia, nada más”, aseguró, mostrando su compromiso con el equipo y su confianza en los jugadores chilenos.