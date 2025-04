Mauro Cantoro señaló que Flavio Maestri no ha tenido oportunidad en el fútbol peruano. Foto: composición LR/captura de Desmarcados

El último miércoles 9 de abril, Sporting Cristal cayó 3-0 ante Bolívar en La Paz por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2025. Con este resultado, los rimenses suman su quinta derrota en seis partidos y los hinchas rimenses ya están hartos de Guillermo Farré. El proceso del DT argentino estaría por llegar a su fin; por ello, Mauro Cantoro propuso a su reemplazo ideal para lo que resta de la temporada.

El exfutbolista se mostró visiblemente preocupado por la situación que atraviesa Cristal. No solo no saben ganar, sino que el equipo no encuentro un correcto funcionamiento. Ante esta crisis deportivo, considera que el técnico ideal para asumir el banquillo es Flavio Maestri.

Mauro Cantoro propone a Flavio Maestri como nuevo DT de Sporting Cristal

En la última edición del programa 'Desmarcados', Mauro Cantoro propuso a Flavio Maestri como nuevo DT de Sporting Cristal. De acuerdo a su postura, el exgoleador debería tener la oportunidad de dirigir en la Florida, ya que tiene carácter y conoce del ambiente deportivo en el Perú.

"Anda a buscar a Flavio Maestri. Tiene personalidad, conocimiento, no ha tenido oportunidad, es peruano. Me gustaría. Vi que él estuvo en Cristal, es un tipo conocedor de fútbol", señaló.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal por Copa Libertadores?

El partido de los Celestes contra Cerro Porteño se disputará el jueves 24 de abril de 2025, lo que significa que, luego de su derrota ante Bolívar, tendrán dos semanas para trabajar en corregir errores. Este duelo, correspondiente a la fecha 3 del grupo G, se disputará en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como La Nueva Olla.

Así marcha Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2025