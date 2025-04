El exfutbolista Juan Manuel Vargas no se guardó nada al hablar sobre la situación actual de Universitario de Deportes, especialmente en lo que respecta a la falta de gol del equipo. En su intervención en el programa ‘En la Interna’ de Trivu TV, Vargas apuntó directamente hacia el delantero Álex Valera y la directiva del club, liderada por Jean Ferrari y Manuel Barreto, por no haber realizado las contrataciones necesarias para afrontar la Copa Libertadores.

Universitario atraviesa un momento complicado tras no poder superar a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y caer ante Independiente del Valle en la Libertadores. La falta de efectividad en el ataque ha sido un tema recurrente, y Vargas no dudó en señalar que Valera ha fallado en momentos clave, lo que ha afectado al equipo en su rendimiento.

'Loco' Vargas comparó a Álex Valera con Edison Cavani

“Ha tenido la ocasión, no la está apuntando”, expresó Vargas, refiriéndose a la actuación de Valera en los últimos partidos. El exjugador también comparó la situación del delantero con la de Edinson Cavani, quien erró una oportunidad clara en un partido de la Copa Libertadores.

"Miramos el caso de (Edinson) Cavani, frente al arco, falló con Boca a un metro, era tocarla, nosotros podemos decir que es fácil porque estamos afuera, de repente adentro es diferente", añadió.

Vargas no solo se limitó a criticar a Valera, sino que también cuestionó la labor de la directiva ‘merengue’. “Es la seguidilla de partidos, de repente no están acostumbrados, jugar domingo, martes, la concentración, mentalmente, no sé la interna, pero para eso han debido contratar o hacer un buen plantel para afrontar la Copa Libertadores”, afirmó.

'Loco' Vargas habló sobre las declaraciones de Manuel Barreto

El exlateral izquierdo también se refirió a las declaraciones de Manuel Barreto sobre las contrataciones de jugadores extranjeros. El gerente deportivo de Universitario había mencionado que los foráneos no llegan al club para ser titulares, sino para aportar desde el lugar que les toque.

Vargas expresó su desacuerdo con esta afirmación, recordando su propia experiencia en el extranjero, donde la competencia es feroz y los jugadores deben esforzarse al máximo para ganarse un lugar en el equipo.

"Lo leí, cuando yo jugaba, fui a Argentina y Europa, parte de, es verdad, porque tienes que trabajar el doble, te vas a jugar el puesto con tu compañero y tienes que marcar la diferencia al ser extranjero, en mi caso me tocó un italiano, llevaba muchos años en la Fiorentina, tenía que jugarmela con él, ese es el tema, ha venido este delantero, (Diego) Churín y ellos saben con qué cartel llegó"