El último clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima no solo dejó emociones en el terreno de juego, sino también controversias que llegaron hasta las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Jean Ferrari, actual administrador del cuadro crema, confirmó que la institución que preside presentó una denuncia formal por la polémica celebración de Kevin Quevedo, la cual fue interpretada como una burla hacia el equipo y su hinchada.

El episodio tuvo lugar en el estadio Alejandro Villanueva, cuando el atacante de Alianza Lima anotó un gol y lo festejó formando una ‘U’ invertida con las manos. Esta acción, rápidamente viralizada en redes sociales, fue vista por Universitario como una provocación directa, por lo que Jean Ferrari decidió presentar una respuesta formal ante la FPF.

Universitario presentó reclamo por polémica celebración de Kevin Quevedo, confirmó Jean Ferrari

Jean Ferrari no tardó en pronunciarse tras el polémico festejo del delantero íntimo. El directivo explicó que la institución merengue actuó conforme al reglamento y remitió su queja ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. Pero no solo presentaron su reclamo por la celebración de Kevin Quevedo, sino que también lo hicieron por lo que vivió la delegación en el Estadio Alejandro Villanueva.

“Nosotros hemos hecho, de la misma manera, un reclamo contra Kevin Quevedo por la celebración que hizo en el clásico. Lamentable de parte del chico. Además, por la exposición que hemos tenido en el estadio, que ya es reincidente. Nos tiraron botellas y diferentes elementos. O que vengan los insultos de la manera como pasó es también lamentable”, aseguró Ferrari.

Por otro lado, explicó por qué no asiste a Matute. “Es un estadio donde debería primar el espectáculo, el disfrute del evento como tal; sin embargo, se la pasan insultando, agrediendo, no solo al comando técnico, también a nuestros directivos. Yo particularmente no voy a Matute para justamente evitar esta clase de situaciones, pero el comportamiento que hay en ese estadio ya es reiterativo”, añadió.

Alianza Lima pidió sanción a Fabián Bustos por sus gestos en el clásico

Esta solicitud presentada por Jean Ferrari respondió a lo hecho por Alianza Lima, que también formalizó una queja ante la FPF, pero contra Universitario. El club íntimo solicitó una sanción contra el técnico crema, Fabián Bustos, quien festejó con intensidad el gol del empate anotado por José Rivera. Desde la dirigencia blanquiazul, interpretaron sus gestos como una provocación hacia el público local.

“Alianza Lima presentó reclamo ante Comisión Disciplinaria por la celebración de Fabián Bustos en el clásico. Dentro del oficio elaborado, club blanquiazul califica que el DT de Universitario ‘incitó a la violencia y provocó al público’”, sostuvo el periodista de RPP, Kevin Pacheco, en su cuenta de X.

El clásico entre Universitario y Alianza Lima, válido por la Liga 1 2025, terminó con un empate, pero su resultado pasó a segundo plano ante las múltiples polémicas extradeportivas que surgieron. Tanto la celebración de Kevin Quevedo como la reacción de Fabián Bustos forman parte de un debate más amplio sobre los límites del comportamiento dentro del fútbol profesional.