Real Madrid vs Arsenal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League?

¿Dónde ver Real Madrid vs Arsenal EN VIVO Y EN DIRECTO por la Champions League 2024-2025? El cotejo, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa, se jugará este martes 8 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Emirates Stadium y será transmitido por ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Arsenal?

El Real Madrid vs Arsenal está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española). Revisa la guía de horarios para otros países.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Arsenal?

En Sudamérica y Centroamérica, el Real Madrid vs Arsenal será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En México y en Estados Unidos, el duelo irá por TUDN y Univisión.

Real Madrid vs Arsenal: historial

Arsenal y Real Madrid se han enfrentado en una eliminatoria única. Fue en la edición 2006 de la Champions League. En aquella ocasión, los Gunners lograron dejar fuera a los blancos en una serie muy disputada, que terminó con un ajustado marcador global de 1-0.

Real Madrid 0-1 Arsenal | 21/02/2006 | Ida de los octavos de final, Santiago Bernabéu

| 21/02/2006 | Ida de los octavos de final, Santiago Bernabéu Arsenal 0-0 Real Madrid | 8/3/2006 | Vuelta de los octavos de final, Highbury.

Real Madrid vs Arsenal: alineaciones posibles

Conoce las posibles formaciones de ambos equipos para este partidazo en Inglaterra.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Fran García, Eduard Camavinga, Luka Modric, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Fran García, Eduard Camavinga, Luka Modric, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Arsenal: David Raya, Jurrien Timber, William Saliba, Jakub Kiwior, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Thomas Partey, Declan Rice, Bukayo Saka, Mikel Merino y Gabriel Martinelli.

¿Dónde ver Real Madrid vs Arsenal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Arsenal, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.