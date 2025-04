Partidos de UEFA Champions League: programación y canales de TV de los cuartos de final

Se vienen los partidazos por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024-25. Este martes 8 y miércoles 9 de abril se llevarán a cabo los encuentros cuatro enfrentamientos de ida: Arsenal vs Real Madrid en Inglaterra, Bayern Múnich vs Inter de Milan en Alemania, FC Barcelona vs Borussia Dortmund en España y PSG vs Aston Villa en Francia.

La jornada de los cuartos de abril arranca este martes con el choque entre los gunners y los merengues en el Emirates Stadium y el de los bávaros ante los neroazurros en el Allianz Arena. Luego, el miércoles tendremos los enfrentamientos entre los azulgranas ante los amarillos y finalmente en Montjuic y, finalmente, los parisinos versus los villanos en el Parque de los Príncipes.

Programación partidos de cuartos de final UEFA Champions League 2024-25

Martes 8 de abril

Arsenal vs Real Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus.

Bayern Múnich vs Inter

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Disney Plus.

Miércoles 9 de abril

FC Barcelona vs Borussia Dortmund

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Disney plus.

PSG vs Aston Villa

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Disney Plus.

Champions League 2024-25: resultados de los octavos de final

Estos fueron los marcadores globales de las llaves de octavos de final en la Liga de Campeones de la UEFA.

Barcelona 4-1 Benfica

Bayern Múnich 5-0 Bayer Leverkusen

Inter de Milán 4-1 Feyenoord

PSG 1-1 Liverpool (4-1 en penales)

Borussia Dortmund 3-1 Lille

Arsenal 9-3 PSV

Aston Villa 6-1 Atalanta

Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid (4-2 en penales).

¿Dónde se jugará la final de la Champions League 2024-25?

El estadio elegido para albergar la gran final de esta temporada en la Champions League es el Allianz Arena de Múnich. Este recinto, con capacidad para más de 75.000 espectadores, volverá a recibir el partido definitorio del torneo luego de 13 años.