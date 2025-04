UEFA Champions League: así llegan los ocho equipos a los cuartos de final

El mejor fútbol de Europa está de regreso. Hacemos un paréntesis en las ligas top del ‘viejo continente’ y la emocionante Copa Libertadores y Sudamericana para meternos de lleno en los cuartos de final de la UEFA Champions League, con partidos que tranquilamente pueden definir el título del torneo: Bayern Múnich vs. Inter, Arsenal vs. Real Madrid (martes 8 de abril); FC Barcelona vs Borussia Dortmund y París Saint-Germain vs. Aston Villa (miércoles 9 de abril) son los cruces.

De los 36 equipos que arrancaron la fase liguera, solo han sobrevivido ocho, por lo que uno de ellos gritará campeón y se coronará como el ‘Rey de Europa’ en la final del próximo sábado 31 de mayo en el estadio Allianz Arena de Múnich (Alemania).

¿Favorito para levantar el torneo? Es muy difícil señalar a uno, sino recordemos la sorpresiva eliminación del Liverpool a manos del PSG. El elenco inglés ganó siete de sus ocho partidos en la fase liguera y fue líder en solitario con 21 puntos. Sin embargo, el cuadro parisino jugó de manera inteligente en el compromiso de vuelta y en Anfield remontó un 0-1 sufrido en casa. Los ‘reds’ se quedaron con las manos vacías, ya que ahora únicamente luchan por ganar la Premier League tras ser eliminados de la Champions y caer en la final de la FA Cup contra el Newcastle.

Ousmane Dembélé celebrando la clasificación del PSG a los cuartos de final de la Champions League.

Tras esta hazaña, en París todo es fiesta y confían en conquistar su primera “Orejona”, pero en frente tendrá a un Aston Villa que es la sorpresa y tiene buenos elementos en su plantilla, como los atacantes Marco Asensio y el inglés Marcus Rashford. Además, bajo los tres palos está el argentino Emiliano Martínez, campeón del Mundo en Qatar 2022 y en defensa destacan Pau Torres con Lucas Digne. Más arriba encontramos al seleccionado belga Youri Tielemans y los ingleses Jacob Ramsey y Morgan Rogers. Un equipo que impone respeto.

Los hinchas saben que el Real Madrid por ahora está un paso por delante de todos gracias a los 15 galardones que luce en el brazo. Es el máximo ganador del torneo y en los últimos 15 años ha ganado 6 títulos, por lo que ahora va por todo ante un Arsenal que llega golpeado. El defensor Gabriel Magalhães sufrió una lesión en los isquiotibiales durante la victoria por 2-0 frente al Fulham por la Premier League y será baja por lo que resta de la temporada.

Pero no es el único. El técnico Mikel Arteta tampoco contará con Kai Havertz, Gabriel Jesús, Riccardo Calafiori y Takehiro Tomiyasu, todos en recuperación. Además, el zaguero neerlandés Jurrien Timber, quien sufrió un golpe en la rodilla durante el mismo partido ante Fulham, también es duda para el choque de ida contra los merengues en el Emirates Stadium.

En el otro cruce encontramos al FC Barcelona midiéndose contra el Borussia Dortmund. El elenco catalán quiere volver a sus épocas gloriosas y esta temporada viene luchando semana tras semana por alcanzar el ‘triplete’. En LaLiga española son cómodos líderes, pero el Real Madrid está esperando un tropezón para intentar quitarle ese primer lugar. En la Copa del Rey son finalistas y se encontrarán precisamente a su eterno rival en una definición que está pactada para el 26 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Mientras que en la Liga de Campeones intentará superar a un rival que en la Bundesliga no la está pasando bien, ya que marcha a mitad de tabla, pero se esperanza en las individualidades y goles de Serhou Guirassy y Karim Adeyemi.

“Pensar en el triplete está muy bien, pero no hay que centrarse en los sueños. Hay que mirar al próximo partido. Es buena la confianza de los jugadores en sí mismos, pero mi función es que en cada partido den lo mejor. Estamos luchando por todo, creemos en eso y tenemos el apoyo de los jugadores. Necesitamos a la afición. Es una buena situación, pero seguimos”, declaró el técnico Hansi Flick cuando fue consultado por el gran momento deportivo de su equipo y a la ilusión por conquistar un triplete.

Hansi Flick junto a su goleador Raphinha, que lleva 11 goles en la Champions League.

Los otros dos equipos que buscan un espacio en la semifinal saben lo que es ganar el torneo e incluso se han visto las caras en una definición, allá por la temporada 2009/10. El Bayern Múnich es dueño de seis “Orejonas”, conseguidas primero bajo el antiguo formato de Copa de Europa (1973-74, 1974-75 y 1975-76), mientras que las tres restantes fueron con la denominación Champions League (2000-01, 2012-13 y 2019-20).

El Inter, en tanto, ha ganado hasta en tres ocasiones la Liga de Campeones: en la campaña 1963-64, los italianos vencieron 3-1 al Real Madrid; un año más tarde, se proclamó campeón de Europa al vencer al Benfica 1-0 en el Giuseppe Meazza; la última conquista de Europa fue en la temporada 2009/10, cuando el equipo de José Mourinho superó a su rival en estos cuartos de final: Bayern Munich. Aquella noche en el Santiago Bernabéu, el argentino 2-0 Diego Milito se lució con un doblete, por lo que los alemanes salen en busca de una revancha.

Premios para el campeón.

Con el nuevo formato que ha implementado la UEFA el incentivo económico también ha aumentado. Ya con participar en la fase liga cada club lleva a sus arcas 18.64 millones de euros, 14 de ellos lo reciben al entrar y el restante en un pago fraccionado. Cada partido también cuenta y motiva. La victoria se traduce en 2 millones de euros, mientras que en un empate se desembolsa 700.000 euros. Si estos números ya son ‘jugosos’, al entrar en octavos, cada equipo suma otros 11 millones. En el caso de avanzar a cuartos, se suman otros 12.5 millones y, en semifinales, 15 más. Nada mal.

¿Cuánto se lleva el monarca?

Para los finalistas de esta edición 2024/25 de la Champions League, el subcampeón recibirá 18.5 millones de euros. Mientras que el equipo que levante el trofeo recibirá 25 millones. Es decir, como los pagos son acumulativos, el equipo que gane la “Orejona” recibirá unos ingresos cercanos a los 111 millones solo por méritos deportivos. Por supuesto, esto es solo una parte, ya que no hemos tenido en cuenta las taquillas que perciben los clubes en cada compromiso en condición de local. Así que póngase cómodo y disfrute del mejor fútbol de Europa entre ocho equipos que buscan tocar el cielo con las manos.

Real Madrid: último campeón de la Champions League.

Arsenal mira con respeto al Real Madrid

En entrevista con la agencia EFE y el diario español AS, Mikel Arteta, DT del Arsenal, contó detalles de lo que espera este martes ante el Real Madrid.

“Nos ha tocado el rival que a todos nos hace más ilusión porque ha sido el rey de la competición históricamente, y con méritos muy propios además. Tenemos a un rival que nos va a exigir lo máximo en la mejor competición europea. Así que dale, vamos por ello”, dijo el estratega, que tiene la misión de alcanzar unas semifinales de Champions por primera vez desde el 2008-2009.