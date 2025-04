Este miércoles 2 de abril, Universitario cayó 1-0 ante River Plate en el Estadio Monumental por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2025. Con un solitario tanto del chileno Paulo Díaz, el Millonario consiguió un valioso triunfo ante un conjunto crema que intentó, pero no fue efectivo. El segundo tiempo la 'U' fue ligeramente superior, pero los dirigidos por Marcelo Gallardo supieron aguantar. Al respecto, la prensa argentina analizó la victoria de la Banda.

Desde suelo argentino, algunos medios elogiaron estos primeros tres puntos de River Plate. Sin embargo, algunos señalaron que el equipo se salvó gracias a la buena actuación de Franco Armani, quien estuvo atento para detener las ocasiones que generaban los cremas.

Prensa argentina señala que River Plate se 'salvó' ante Universitario

Sportscenter destacó la victoria de River Plate, pero consideró que fue con lo justo. Si bien el gol del defensor Paulo Díaz sirvió para empezar con pie derecho, los argentinos sufrieron por algunos pasajes del compromiso.

Del mismo modo, diario Olé, uno de los más reconocidos de aquel país, realizó un análisis del cotejo y escribió: "El chileno convirtió el único tanto del equipo de Gallardo, que tuvo un buen primer tiempo pero terminó salvándose por Armani".

Además, La Nación consideró que no fue un buen partido del equipo que dirige Marcelo Gallardo; no obstante, supieron ganar con poco. "River no brilló, pero logró un triunfo importante en el debut", argumentaron.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario por Copa Libertadores?

Luego de caer en su casa ante River Plate, Universitario tendrá que visitar a Independiente del Valle por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2025. Este compromiso se llevará a cabo el próximo martes 8 de abril desde las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El recinto que albergará este cotejo será el estadio Banco Guayaquil.