Alianza Lima deberá pasar la página y enfocarse en lo que se le viene por Copa Libertadores y Liga 1 2025. Los blanquiazules cayeron por 1-0 ante Libertad en el estadio Alejandro Villanueva en su debut por la fase de grupos. Tras esta dura derrota, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito deberán pensar en el clásico peruano ante Universitario del día sábado.

Pablo Ceppelini brindó declaraciones a la prensa y detalló algunos puntos por los cuales ganó Libertad. Asimismo, expresó que el cuadro paraguayo hacían demasiado tiempo y no lograban jugar el mayor tiempo posible en los 90 minutos.

Pablo Ceppelini y su postura sobre el triunfo de Libertad

El delantero de Alianza Lima señaló que la para de partidos les pasó factura y eso se vio en el campo de juego. Sin embargo, no lo quiso tomar como excusa y ahora se enfocarán en el clásico peruano ante Universitario de Deportes. Asimismo, destacó que Libertad era un equipo que hizo su trabajo y no quisieron jugar mucho, pero lamentablemente así son los los duelos en el torneo internacional.

"Hoy la verdad que erramos pases fáciles. No fuimos determinantes los últimos 20 metros. Creo que era un partido más para un empate. Ellos hicieron su trabajo, hicieron tiempo, no quisieron jugar mucho. Son así estos partidos de Copa Libertadores. Cuando te pasa un poco de jerarquía, no puedes ganar estos partidos", declaró el delantero uruguayo.

Pablo Ceppelini se enfocará en el clásico peruano

El jugador de 33 años pasará de página y se enfocará en el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes, ya que deberán seguir sumando 3 puntos para escalar hacia el liderato del Torneo Apertura. Recordemos que el conjunto blanquiazul cayó goleado ante ADT de Tarma y ahora solo le sirve ganar.

"Pasar página, esto es la copa. Esto es Alianza. Nadie se imaginaba que estaríamos aquí. Ahora a pensar en el clásico que es un partido vital para nosotros. Tratar de sumar 3 puntos en casa y seguir arriba en la tabla del campeonato local que es importantísimo", sentenció Ceppelini a la prensa.