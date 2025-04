Raúl Ruidíaz todavía no es jugador de Ayacucho FC y su carrera podría tener otro giro. Foto: composición GLR

Raúl Ruidíaz todavía no es jugador de Ayacucho FC y su carrera podría tener otro giro. Foto: composición GLR

Se viene una nueva novela entre Raúl Ruidíaz y Ayacucho FC. Si bien hace unos se confirmó que la 'Pulga' iba a vestir la camiseta de los zorros y jugar con su hermano hasta final de la temporada, ahora último se acaba de revelar que todavía no ha firmado contrato con el equipo que dirige 'Peinadito' Ospina y que acaba de aparecer un nuevo pretendiente: Atlético Grau que está disputando la Copa Sudamericana.

La información la brindó Gustavo Peralta, quien señaló en su cuenta de 'X' que Ayacucho FC cambió algunas condiciones que no fueron del agrado del jugador y que el Patrimonio de Piura ha aparecido como una opción bastante fuerte para contratar a Raúl Ruidíaz.

"Si bien había un acuerdo con Ayacucho FC, el delantero Raúl Ruidíaz aún no firmó el contrato. ¿La razón? Algunas condiciones contractuales habrían cambiado a último momento por parte del club ayacuchano. Si esto no se corrige, no se firma. Y, ante esto, hay una opción nueva con mucha fuerza y es la de Atlético Grau. A esperar definición", escribió el comunicador en su cuenta de 'X'.

Información sobre Raúl Ruidíaz. Foto: captura X/Gustavo Peralta

Recordemos que durante el partido entre Sporting Cristal y Deportivo Binacional se confirmó que la 'Pulga' había llegado a un acuerdo con los zorros, pero finalmente la historia podría sufrir un vuelco de 180 grados.

¿Qué dijo el hermano de Raúl Ruidíaz sobre el fichaje de la 'Pulga' a Ayacucho FC?

Antes de que se supiese esta nueva información, Yamir Ruidíaz se mostró feliz por la opción de poder jugar con su hermano en Ayacucho FC:

"Estoy muy contento porque a las finales es un sueño que anhelaba desde pequeño. Ojalá se pueda dar porque también es un sueño de mi mamá, mi familia y nada, esperar a ver que pasa. A Raúl más que un hermano, lo veo como un papá. Nunca he compartido con él en el fútbol, pero en una pichanga he visto que es muy exigente, así que si llega a venir, tengo que estar al 100%. Yo sé que en algún momento lo voy a lograr", dijo.