¿A qué hora juega Atlético Grau vs Godoy Cruz EN VIVO por la fecha 1 de la Copa Sudamericana?

Atlético Grau vs Godoy Cruz EN VIVO se enfrentan este miércoles 2 de abril, a partir de las 9.00 p. m., por la fecha 1 del grupo D en la Copa Sudamericana 2025. El partido se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión vía ESPN 3 y Disney Plus (streaming). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue la previa de La República Deportes.

Previa de Atlético Grau vs Godoy Cruz

El arranque de la temporada 2025 no le ha sido del todo propicio al Atlético Grau de Piura, que clasificó a esta fase de grupos de la Suda tras mucho sufrimiento ante Cusco FC. El primer rival del Patrimonio será Godoy Cruz de Argentina, que vuelve al Perú por competencias oficiales luego de 6 años.

PUEDES VER: Canal confirmado del Atlético Grau vs Godoy Cruz por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2025

El equipo de Ángel Comizzo viene de un empate ante Comerciantes Unidos por el reinicio del Torneo Apertura del fútbol peruano. El Tomba, por su parte, acumula cuatro juegos consecutivos de la liga argentina sin ganar. El más reciente fue una derrota por goleada ante Independiente.

¿A qué hora juega Atlético Grau vs Godoy Cruz?

El partido Atlético Grau vs Godoy Cruz se jugará a partir de las 9.00 p. m. en Perú. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (jueves 3).

¿Qué canal transmite Atlético Grau vs Godoy Cruz?

La transmisión por TV del Atlético Grau vs Godoy Cruz estará a cargo del canal ESPN 3 en Perú y el resto de Sudamérica (excepto Argentina, donde será televisado vía DSports).

Pronóstico de Atlético Grau vs Godoy Cruz

Las cuotas de las principales casas de apuestas para el Atlético Grau vs Godoy Cruz muestran que el equipo piurano es favorito a pesar de su condición de local.

Betsson: gana Grau (2,95), empate (3,10), gana Godoy (2,45)

Bet365: gana Grau (3,10), empate (3,20), gana Godoy (2,40)

Betano: gana Grau (3,05), empate (3,15), gana Godoy (2,45)

1XBet: gana Grau (3,05), empate (3,10), gana Godoy (2,44)

Coolbet: gana Grau (2,95), empate (3,15), gana Godoy (2,52)

Doradobet: gana Grau (3,00), empate (3,14), gana Godoy (2,54).

¿Dónde juegan Atlético Grau vs Godoy Cruz?

El estadio Alejandro Villanueva será el escenario para el partido Atlético Grau vs Godoy Cruz. Los albos no podrán jugar en Piura debido a que los recintos de dicha región no cumplen con los estándares de la Conmebol, por lo cual mudarán su localía a Lima.