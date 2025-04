Atlético Nacional vs Nacional EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver el partido por la Copa Libertadores 2025?

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs Nacional EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Libertadores 2025? El cotejo, por la fecha 1 de la fase de grupos, se jugará este miércoles 2 de abril desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN, Fox Sports y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs Nacional por la Copa Libertadores 2025?

El Atlético Nacional vs Nacional por el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 comenzará desde las 9.00 p. m. (hora de Perú). Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 8.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (jueves 3).

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Nacional por la Copa Libertadores 2025?

En Sudamérica (excepto Argentina y Chile), el Atlético Nacional vs Nacional será transmitido por ESPN. En territorio argentino y chileno, el duelo irá por Fox Sports 3 y ESPN, respectivamente. En Centromamérica y México, el partido se podrá ver a través de la plataforma streaming Disney Plus.

¿Cómo ver Atlético Nacional vs Nacional ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Atlético Nacional vs Nacional por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.