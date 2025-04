El último lunes 1 de abril, Alianza Lima perdió 1-0 ante Club Libertad por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Los íntimos debutaron en el certamen continental con una derrota en Matute ante un Gumarelo que lleva 16 partidos invictos en todas las competiciones. El único gol del encuentro lo anotó Gustavo Aguilar al minuto 52 del segundo tiempo. Uno de los futbolistas del cuadro íntimo que se pronunció fue Hernán Barcos.

El 'Pirata' señaló que durante todo el partido fueron imprecisos y que el jugar rápido les pasó factura. Asimismo, precisó que Alianza Lima tiene que voltear la página y puso la mirada ante el clásico rival: Universitario.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras el Alianza Lima vs Libertad?

"Difícil porque no era lo que esperábamos, queríamos una victoria, pero no se dio. Hay que seguir mejorando, hoy (ayer) no hicimos un gran partido, hay que ser autocríticos y mirar hacia adelante. El sábado tenemos otra final y la semana que viene de vuelta a la Copa Libertadores. Erramos mucho, fuimos muy imprecisos, jugar rápido no jugó en contra, porque hicimos las cosas muy apresuradas, pero eso se trabaja y se mejora", sostuvo en zona mixta post partido.

El delantero de 40 años aseguró que el partido ante Universitario, válido por la fecha 7 del Torneo Apertura, lo afrontarán como una final. "Afrontar lo que viene de la misma forma en la que lo veníamos haciendo, siendo autocríticos y mejorando en lo que tengamos que trabajar. Contra la 'U' es una historia distinta, otro partido difícil, otra final para nosotros y lo jugaremos como tal", indicó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario?

El primer clásico de esta temporada está programado para este sábado 5 de abril. El encuentro se jugará desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.