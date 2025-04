Luego del agónico empate 1 a 1 entre Universitario y Alianza Lima, uno de los que se pronunció fue Franco Navarro, director deportivo del cuadro blanquiazul, quien, además de dar sus impresiones del clásico, se refirió al tema de Pablo Ceppelini. Como recordamos, el volante uruguayo recibió una dura sanción por parte de la Conmebol, que lo castigó con 4 meses sin poder disputar un partido por torneos internacionales, debido a un supuesto acto de discriminación contra un hincha de Boca Juniors.

Frente a ello, Navarro defendió a capa y espada a su jugador, con quien tuvo una conversación para conocer su versión y que le aseguró que no realizó ningún insulto. Asimismo, el dirigente íntimo sostuvo que no era posible que Ceppelini haya dicho ‘boliviano’ como insulto a alguien, pues Guillermo Viscarra es su mejor amigo.

Franco Navarro cree en inocencia de Pablo Ceppelini ante sanción de Conmebol

Luego del empate de Alianza Lima ante Universitario, Franco Navarro brindó declaraciones para L1 Max, donde entró en detalles acerca de lo sucedido con Pablo Ceppelini, que no pudo jugar el clásico por lesión. Para el dirigente blanquiazul, el jugador de 33 años no cometió ningún acto de discriminación y aseguró que no existe prueba alguna que lo demuestre, por lo que apelarán el castigo.

“El área legal de Alianza Lima, al recibir esta comunicación que me parece injusta y durísima, va a apelar. Hablé con Pablo (Ceppelini) y jura y rejura que no dijo absolutamente nada. Me parece algo fuera de la realidad que el comisario tenga la capacidad de decir una cosa sin pruebas. No hay videos ni absolutamente nada, es la palabra de uno y de otro”, inició Navarro.

“No sé desde cuándo decirle ‘boliviano’ a alguien es una ofensa. Se pronunció la Agremiación de jugadores de Bolivia en relación a esto. Nosotros somos un equipo que tiene jugadores ecuatorianos, uruguayos, argentinos y nuestro arquero es boliviano, que es el mejor amigo de Pablo, que van todos los días a los entrenamientos. Es algo que a mí me parece descabellado y el club hará lo que corresponda para que se suspenda ese castigo”, agregó.

¿Qué hizo Pablo Ceppelini para ser sancionado por Conmebol?

Según el comunicado emitido por Conmebol, Pablo Ceppelini faltó al artículo 15.1 del Código Disciplinario de la institución, el cual indica sobre los severos castigos que se realizarán por cometer actos de discriminación. El castigo mínimo por estos hechos son de 4 meses, tiempo que recibió el jugador de Alianza Lima, y que, de reincidir, podría ser sancionado por 5 años.

Tras este pronunciamiento, muchos se preguntaron qué hizo Pablo Ceppelini para recibir tamaño castigo. Ante ello, la prensa argentina informó que el futbolista le dijo “boliviano” a un hincha de Boca Juniors, algo que consideraron como un acto de discriminación.