El martes 25 de marzo, Perú cayó 1-0 frente a Venezuela en la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. En un encuentro marcado por las decisiones arbitrales, la selección peruana no logró imponerse en Maturín y solo sumó 3 puntos en esta fecha doble, lo que complicó aún más su situación en la clasificación: se ubicó en el penúltimo lugar con 10 puntos. Un día después del partido, Diego Rebagliati reveló que se encontró con el árbitro Cristian Garay en el aeropuerto de Venezuela y pudieron conversar un rato.

El comunicador contó que pudo preguntarle al réferi chileno por las polémica jugadas en contra de Perú, como la falta de Carlos Zambrano que originó el penal de Venezuela y el gol anulado a Bryan Reyna por una supuesta mano previa. Además, narró lo que le dijo sobre las declaraciones de Paolo Guerrero, quien al término del partido se mostró molesto y arremetió contra la terna arbitral por ser de Chile, un país que también está peleando la clasificación. Esta confesión la hizo en la última edición del programa deportivo 'Al Ángulo'.

¿Qué dijo el árbitro Cristian Garay sobre las declaraciones de Paolo Guerrero?

De acuerdo a Diego Rebagliati, el juez le comentó que, a pesar de todas las polémicas en contra de la selección peruana, Paolo Guerrero fue respetuoso en sus reclamos dentro del campo, pero que no se hace responsable de lo que dijo al finalizar el encuentro.

"Me dijo 'hemos estado hablando con el equipo de arbitraje y lamentablemente todas las dudosas fueron en contra de Perú. Hasta entiendo la situación, Paolo Guerrero me reclamó mucho, pero fue muy respetuoso en la cancha. Lo que dijo fuera yo no me hago cargo'. Pero estaba tranquilo con el partido que había hecho", contó el comunicador.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026