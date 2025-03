Apuestas Real Madrid vs Real Sociedad: cuotas y pronósticos por la semifinal de Copa del Rey 2025

Este martes 1 de abril, Real Madrid recibirá a Real Sociedad por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2025. El equipo que dirige Carlo Ancelotti llega con una leve ventaja tras imponerse 1-0 con gol de Endrick en la ida. El escenario que acogerá este partido será el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llegan a este partido tras derrotar 3-2 al Leganés por LaLiga de España.

La Real Sociedad, por su parte, llega a este partido tras derrotar 2-1 al Real Valladolid en la última jornada de la liga española. En el último enfrentamiento por LaLiga, el equipo merengue goleó 3-0, por lo que este encuentro podría ser una gran oportunidad para la Real de dar el golpe y llegar a la final.

Pronósticos Real Madrid vs Real Sociedad: cuotas del partido

Según las principales casas de apuestas, Real Madrid es el claro favorito para llevarse la victoria. El triunfo de la Real Sociedad paga entre 7 u 8 veces más que los merengues.

Betsson: gana Real Madrid (1.38), empate (5.00), gana Real Sociedad (8.50)

Bet365: gana Real Madrid (1.38), empate (5.25), gana Real Sociedad (7.00)

Betano: gana Real Madrid (1.38), empate (5.20), gana Real Sociedad (7.70)

Inkabet: gana Real Madrid (1.42), empate (5.37), gana Real Sociedad (7.95)

Doradobet: gana Real Madrid (1.37), empate (5.33), gana Real Sociedad (7.50).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Real Sociedad?

El Real Madrid vs Real Sociedad por la vuelta de la Copa del Rey 2025 está programado para jugarse a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora de España).

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad?

En territorio peruano, el Real Madrid vs Real Sociedad por el pase a la final del Copa del Rey 2025 será transmitido por la señal de América TV y la plataforma streaming América TV GO. En Sudamérica, el compromiso estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO).