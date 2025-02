Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa del Rey?

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa del Rey? El encuentro de ida por el pase a la final se jugará este miércoles 26 de febrero en el Reale Arena (Anoeta) y será transmitido por la señal de América TV y América TV GO. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles a través de La República Deportes.

Real Madrid vs Real Sociedad: previa del partido

Real Madrid llega a esta fase tras vencer a Deportivo Minera y al Leganés. El equipo merengue viene motivado tras clasificar a los octavos de final de la Champions League al eliminar al Manchester City y luego de derrotar al Girona en LaLiga EA Sports.

Por su parte, Real Sociedad alcanzó la semifinal después de eliminar al Rayo Vallecano y al Osasuna. El equipo que dirige Imanol Alguacil llega a este partido tras golear 3-0 al Leganés en la liga española. El ganador de esta fase se enfrentará al vencedor del duelo entre Barcelona vs Atlético Madrid.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Real Sociedad por la Copa del Rey?

La semifinal de ida entre Real Madrid vs Real Sociedad se disputará este miércoles 26 de febrero desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 2.30 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad por la Copa del Rey?

En Perú, el partido entre Real Madrid vs Real Sociedad por la Copa del Rey será televisado por la señal de América TV y la plataforma streaming América TV GO.

Real Madrid vs Real Sociedad: alineaciones posibles

Estas serían las posibles formaciones de ambos equipos. En el Real Madrid, todo indica que Federico Valverde y Thibaut Courtois no jugarán porque Carlo Ancelotti les dará descanso.

Real Madrid: Andriy Lunin, Lucas Vázquez, Asencio, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

Andriy Lunin, Lucas Vázquez, Asencio, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinícius. Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Elustondo, Aguerd, López, Zubimendi, Kubo, Zakharyan, Marín, Gómez y Oskarsson.

Real Madrid vs Real Sociedad: historial reciente

De los últimos 5 enfrentamientos, Real Madrid registra 3 triunfos y Real Sociedad solo una victoria. Todos estos encuentros se jugaron por la liga española.

Real Sociedad 0-2 Real Madrid | 14 de septiembre del 2024, LaLiga EA Sports

| 14 de septiembre del 2024, LaLiga EA Sports Real Sociedad 0-1 Real Madrid | 26 de abril del 2024, LaLiga EA Sports

| 26 de abril del 2024, LaLiga EA Sports Real Madrid 2-1 Real Sociedad | 17 de septiembre del 2023, LaLiga EA Sports

2-1 Real Sociedad | 17 de septiembre del 2023, LaLiga EA Sports Real Sociedad 2-0 Real Madrid | 2 de mayo del 2023, LaLiga EA Sports

2-0 Real Madrid | 2 de mayo del 2023, LaLiga EA Sports Real Madrid 0-0 Real Sociedad | 29 de enero del 2023, LaLiga EA Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Madrid vs Real Sociedad por internet, puedes unirte a la transmisión de América TV GO, plataforma streaming de América TV. Además, podrás seguir la cobertura online de La República Deportes.