En el programa 'Fuera del Sistema', Percy Olivares dejó una contundente respuesta a Diego Rebagliati por haber responsabilizado al árbitro chileno de la derrota de Perú ante Venezuela en Maturín. El exfutbolista declaró que no se le debe hacer creer a la gente que la culpa de haber perdido es por las decisiones arbitrales. Asimismo, resalta que sintió vergüenza por las declaraciones del comentarista de Movistar Deportes.

La selección peruana se encuentra en una difícil situación en las Eliminatorias 2026. Ubicado en el penúltimo puesto, los dirigidos por Óscar Ibáñez dependerán de otros resultados y buscar ganar los 4 complicados enfrentamientos ante Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay.

¿Qué dijo Olivares sobre Diego Rebagliati y la selección peruana?

"No es saludable para el fútbol peruano que les hagas ver o creer a la gente que perdimos por culpa de un árbitro o que la gran mayoría de la pérdida la tiene un árbitro. Es cierto, tuvo errores y errores garrafales que podrían haber cambiado el rumbo del partido, pero esa disposición que tienes de hacer las cosas más para tu conveniencia que para aportarle al público, yo no la comparto. Yo hablo con nombre propio y lo digo bien en claro", sostuvo Olivares.

"No tengo problemas en hacerlo (...) Me dio bastante vergüenza eso. Repito, los más indicados para eso eran los futbolistas y los futbolistas con total razón salían y ellos tienen ese derecho de poder expresar la manera en como quieran porque están en el campo. Después ese querer predisponer a la gente para justificar cosas como los rendimientos, resultados de uno u otro futbolista, no lo voy a compartir, Diego Rebagliati", sentención.

Diego Rebagliati se encontró con Garay en el aeropuerto

El reconocido comentarista deportivo Diego Rebagliati reveló que, durante su regreso a Lima, tuvo un encuentro casual en el aeropuerto con Cristián Garay, el árbitro chileno que recibió duras críticas por parte de hinchas peruanos debido a su desempeño en el partido entre Venezuela y el equipo de Óscar Ibáñez. Según Rebagliati, Garay mostraba un semblante de culpabilidad, algo que quedó reflejado en la breve conversación que mantuvieron.

"Me tocó conversar con el árbitro. Le pude preguntar un par de cosas. La primera es la del penal. Me dijo que Zambrano fue imprudente y él lo sabe, porque él fue de los menos que me reclamó. Martínez exagera la caída, pero hay un contacto tarde de Zambrano y era falta. Sobre la mano, yo (el árbitro) de inicio sospecho, porque la trayectoria de la pelota cambia. No tenía certeza por eso cobro el gol y cuando me dan la repetición, es suficientemente clara. Al ser una mano en ataque, no hay mucha discusión. Además, Reyna tenía cara de culpable", sostuvo el árbitro.