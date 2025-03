Diego Rebagliati confesó que en su regreso a Lima, se encontró en el aeropuerto con el árbitro chileno, Cristián Garay, quien terminó siendo criticado por diversos hinchas peruanos tras su actuación en la victoria de Venezuela ante el equipo dirigido por Óscar Ibáñez. El comentarista deportivo resaltó que lo vio con cara de culpable tras las confesiones que le hizo en la pequeña conversación que tuvieron.

"Me tocó conversar con el árbitro. Le pude preguntar un par de cosas. La primera es la del penal. Me dijo que Zambrano fue imprudente y él lo sabe, porque él fue de los menos que me reclamó. Martínez exagera la caída, pero hay un contacto tarde de Zambrano y era falta. Sobre la mano, yo (el árbitro) de inicio sospecho, porque la trayectoria de la pelota cambia. No tenía certeza por eso cobro el gol y cuando me dan la repetición, es suficientemente clara. Al ser una mano en ataque, no hay mucha discusión. Además, Reyna tenía cara de culpable", sostuvo el árbitro.

¿Qué le dijo Carlos Zambrano a Gallese sobre el penal?

Pedro Gallese expresó su desconcierto por la falta de repeticiones de ciertas jugadas clave durante la transmisión, además de señalar la ausencia de intervención del VAR. También destacó que Carlos Zambrano únicamente buscó disputar el balón, criticando la decisión del árbitro de no revisar la jugada en cuestión.

"Pregunté a varios amigos que vieron las jugadas por la televisión y me dijeron que no hubo repeticiones ni en los jalones contra nuestros jugadores en área venezolana, ni en el gol que nos anularon. En el penal que nos cobran Carlos (Zambrano) me dice que va a disputar el balón, el árbitro no dudó y no quiso ir al VAR para ver la jugada", declaró.

Diego Rebagliati confiesa por qué no pusieron las repeticiones de las jugadas

Según Diego Rebagliati, Movistar Deportes solicitó a la señal internacional encargada de la transmisión del partido que se repitieran las jugadas controversiales. Sin embargo, esta solicitud no fue atendida.

“Quiero avisar, porque mucha gente nos está escribiendo, que de Movistar Deportes no depende qué jugadas se repiten. Nosotros pedimos las repeticiones de las jugadas polémicas en el área de Venezuela, pero la señal internacional decidió no ponerlas. No hemos podido ver ni el jalón a Paolo Guerrero, ni la mano que reclamaban con tanta vehemencia desde el banco de Perú. No vimos la repetición porque la señal internacional decidió no poner ninguna de las dos jugadas”, explicó.