Ricardo Gareca afronta su momento más complicado desde que asumió las riendas de la selección chilena. Luego de empatar sin goles ante Ecuador y quedar prácticamente eliminados del Mundial 2026, la prensa del vecino país no se guardó nada y salió con todo a despotricar contra el entrenador argentino.

Desde diversos sectores expresaron fuertes comentarios contra el 'Tigre'. Incluso calificaron de vergonzosas sus declaraciones en conferencia de prensa y señalaron que es un técnico que "no quiere ganar".

Prensa chilena despotrica contra Ricardo Gareca

Uno de los que arremetió contra Ricardo Gareca fue el periodista Manuel de Tezanos, quien no dudó en exigir la salida del estratega y la calificó de flojo tras no poder ganarle a Ecuador y quedar en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.

"Después de este papelón, Pablo Milad tendrá listo algún plan para pagarle el contrato. Esto que acabamos de escuchar es una locura, ¡es un papelón! Acaba de hacer una vergüenza histórica, perdió con Bolivia de local. Planteó todos los partidos mal, se defendió con puros lugares comunes y ahora se queja de que llegó tarde al proceso ¿Por qué asumió? (...) Después de esta conferencia de prensa el fútbol chileno debe quererse un poco", mencionó en panelista en TNT Sports.

"Después de esta conferencia de prensa, el fútbol chileno tiene que quererse un poco a sí mismo. Yo sé que es carísimo sacar a Gareca, que no hay plata en la ANFP, pero esto es una vergüenza. Este señor se está riendo en nuestra cara (...). Esto es una locura, yo he visto huevadas increíble en mi vida. Yo he visto conferencia de prensa de gente descarada, pero este señor es un fresco, es un patudo, es un flojo. Esto es demasiado, hay que quererse un poco... Parecía como si estuviésemos con Pep Guardiola después de ganar la Champions", agregó.

Por su parte, Pablo Flamm, comunicador de la cadena DSports, afirmó que el extécnico de la selección peruana no quiere ganar. Además, lo cuestionó que su demora en hacer los cambios.

"Lo de Gareca ya no da para más. Un técnico que no quiere ganar. Hoy tenía la última chance, pero demostró que no quiere ganar. Así como no quiso ganar en Perú, cuando el contexto del partido se dio para que Chile sea más osado y rescate tres puntos que nos dejaba con una mejor opción (...) Conversaciones de 15 minutos con sus ayudantes para hacer un cambio... Cambios que todo el mundo ve, pero él tiene que consultar, hacer unas asesorías y unas charlas TED para hacer un cambio", sostuvo en su editorial.

"Hoy era un Ecuador ganable porque el contexto del partido. Superior en la previa del partido por lo que venía haciendo... El Ecuador que se presentó en el Nacional era totalmente ganable, pero, nuevamente, Ricardo Gareca no lo quiso ganar", finalizó.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 en Sudamérica

La selección chilena se encuentra prácticamente eliminada del Mundial 2026. A pesar de tener 4 partidos por jugar, la Roja ocupa el último lugar de la tabla de posiciones y se encuentra a 5 unidades de la zona de repechaje.