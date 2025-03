Desde hace unos meses, el nombre de Raúl Ruidíaz ha estado sonando constantemente como posible refuerzo de Universitario. Sin embargo, los caminos de la 'Pulga' y el bicampeón del fútbol peruano cada vez están más lejos que de acercarse. En esta nueva oportunidad, el futbolista de 34 años volvió a referirse a su frustrada llegada al cuadro merengue primero para el Clausura 2024 y después para el inicio de la Liga 1 2025.

"Conversamos para estar a préstamo primero, luego me ofrecieron un contrato. Los números lo arreglamos en su momento, pero primero la conversación fue cortada. Lo que yo hablaba se filtraba y eso no me gustaba. Uno, porque yo pertenezco al club y eso es una falta de respeto porque yo estoy muy agradecido con Seattle. Eso no se miraba bien. Dos, que se filtre, pero ¿cómo si era una conversación de dos? Había algo raro", empezó declarando el exgoleador del Seattle Sounders en La fe de Cuto.

"No puedo manejarme de esta manera y aparte yo nunca he arreglado mis temas, para eso tengo una persona que se encargue. Conversaron con mi mánager y llegamos a un acuerdo y ahí está la 'chamba' que la tenía que hacer yo (desligarse). Si ellos llegaban directo al club, le iban a tirar montos arriba e iba a ser imposible. Todo era de palabra, ni siquiera pedí contrato", continuó Raúl Ruidíaz.

Tras esto, la 'Pulga' señaló que intentó de todo para desligarse del cuadro estadounidense, pero que el presidente había mostrado su negativa pues quería hacerle una buena despedida: "Hice mi 'chamba' con el club porque sentía que la relación se había roto, tanto con jugadores y técnico. Hablé con el presidente también. Le dije que quería irme también, que quería estar con mi familia, amigos y me dijo que no. Que no era el momento porque tenía que irme por la puerta grande".

Al tener la negativa del Seattle, Raúl Ruidíaz contó que habló con el entrenador de Universitario, quien le pidió que arregle todo para poder estar juntos en este 2025: "Hablé con la 'U' y les dije que no me dejaban ir, hablé también con Fabián Bustos y les dije que me den un par de días, luego seguía insistiendo con el presidente. Llamé a Fabián y le dije que lo intenté, pero no se pudo, me dijo gracias por avisar, me hubiese encantado tenerte y como futbolista es lindo hablar con un técnico. Me dijo que arregle todo para al siguiente año estar juntos".

Finalmente, pese al deseo expresado de Fabián Bustos, las negociaciones entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes no llegaron a buen puerto y la 'Pulga' se mostró sorprendido de que le dijesen que no, pese a que había aceptado su oferta y que al día siguiente presentaron a Diego Churín.

"Acabó el contrato, terminó el año, me despidieron lindo en el club, vengo a Perú y nos juntamos para ver el tema y dije 'se fueron al abuso' (tema salarial). Luego llamé a Raúl González y me dijeron que no, luego le dije que llame a la 'U' y diles que acepto lo que me ofrecieron, pero igual dijeron que no. Es parte de una negociación, ya no se puede hacer nada y al día siguiente presentaron a Diego Churín", finalizó.