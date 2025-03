Hace poco, José Carvallo anunció su retiro del fútbol profesional. El campeón con Universitario tuvo su último paso por el Club César Vallejo en el 2024 y luego decidió ponerle fin a su carrera deportiva. Antes de perder la categoría con el elenco poeta, el exarquero de la selección peruana compartió algunos partidos con Paolo Guerrero en la UCV. Como se recuerda, el 'Depredador' tuvo un breve paso por el cuadro trujillano, pero a inicios del Torneo Clausura salió de la institución, en medio de una situación accidentada, y llegó a Alianza Lima.

En una entrevista reciente en el programa streaming 'Al Volante', el exguardameta nacional fue consultado sobre si siente que la llegada y la forma en cómo se fue Paolo Guerrero de César Vallejo tuvo algo que ver con el descenso del club y respondió que no. No obstante, Carvallo aseguró que en el tema de la incorporación del delantero de 41 años, la dirigencia de la UCV tuvo que haber tenido un mejor manejo de la situación.

José Carvallo negó que Paolo Guerrero fuera el causante del descenso de César Vallejo

"No, no (desestabilizó). Paolo realmente no quería estar mucho en César Vallejo, pero no, no fue causante. Yo conozco a Paolo y no fue causante. Personalmente, siento que no fue causante, al menos para mí no. Fueron circunstancias que se dieron, él no se sentía cómodo. Desde un comienzo tuvo amenazas, tuvo problemas y ahí tuvo que ver la dirigencia, quienes tuvieron que manejarlo seguramente de otra manera", sostuvo.

Por otro lado, José Carvallo recordó el episodio que ocurrió en julio del 2024 en un partido entre César Vallejo y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2024. En ese encuentro, el delantero se negó a ingresar al campo en el segundo tiempo ante la mirada confusa de sus compañeros. En las imágenes, se apreció que 'Chicho' Salas, entrenador en ese entonces de la UCV, se acercó a Guerrero para darle indicaciones, pero el 'Depredador' respondió que no iba a jugar. Ante ello, el exguardameta contó que conversó con el atacante de 41 años.

"Lo que pasó en el partido con Alianza Lima... Ese tema se pudo haber manejado mejor definitivamente. Yo le pregunté qué había pasado porque no sabía, a todos nos tomó por sorpresa, y luego él después manifestó que el comando técnico sabía, que les había comentado que no iba a participar y al final el técnico decidió ponerlo. Por eso te digo que se pudo manejar mejor. Ahora, eso no fue que influyó, el año es largo, Guerrero jugó poco e hizo goles", precisó.