Uno de los regresos más esperados a la selección peruana fue el de Pedro Aquino, volante que pasó todo el 2024 sin sumar minuto alguno en la Bicolor. Más de un año después de su última aparición con la Blanquirroja, la 'Roca' volvió a tener acción en las eliminatorias, durante el segundo tiempo del triunfo sobre Bolivia por la jornada 13.

Aunque en muchas ocasiones estuvo apto para ser convocado, el futbolista de 29 años nunca entró en la consideración de Jorge Fossati, extécnico de Perú. Recién ahora volvió a ser tomado en cuenta por Óscar Ibáñez, a quien le agradeció sinceramente por confiar en él pese al duro presente que atraviesa en su club, el Santos Laguna de la Liga MX.

Pedro Aquino le agradece a Óscar Ibáñez por su regreso a la selección

Contra la selección boliviana, Aquino ingresó en reemplazo de Andy Polo y llegó a disputar 27 minutos. Este fue su primer partido en un mes, debido a que en el elenco mexicano se la pasó entre el banquillo de suplentes y fuera de la convocatoria durante los últimos cinco cotejos.

"Muy agradecido con Óscar (Ibáñez), que me pudo dar la oportunidad de entrar después que en mi equipo no he podido jugar. Estoy muy feliz por sacar los 3 puntos, nos da la confianza de llegar a Venezuela y poder sumar", declaró el mediocampista.

"Venía de una lesión, pero hoy gracias a Dios estoy al cien por ciento, espero seguir así y continuar siendo convocado, para aportarle al país. Siempre soñamos nosotros, está en nuestra mente que vamos a seguir haciendo las cosas bien", agregó Aquino.

¿Cuántos partidos se perdió Pedro Aquino con Santos Laguna?

En lo que va de este año, Pedro Aquino solo ha llegado a jugar cinco partidos con el conjunto de la comarca, aunque en ninguno completó los 90 minutos. Desde que fue expulsado en el empate contra Mazatlán, a mediados de febrero, el peruano no ha vuelto a aparecer en la liga mexicana y ya encadena cinco fechas consecutivas ausente.