[ESPN, En Vivo] Atlético de Madrid vs Real Madrid juegan por octavos de la Champions League

Los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, abrazados durante la ida del Atlético de Madrid vs Real Madrid. Foto: Champions League

Los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, abrazados durante la ida del Atlético de Madrid vs Real Madrid. Foto: Champions League

Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO juegan este miércoles 12 de marzo, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por el juego de vuelta en octavos de final de la Champions League 2024-25. La transmisión del derbi irá por el canal ESPN y Disney Plus (streaming) desde el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Previa de Atlético de Madrid vs Real Madrid por Champions League 10:12 Atlético de Madrid va por la remontada ante el Real Madrid Tras caer 1-2 en la ida, el equipo colchonero tendrá que encontrar soluciones como local para remontar la serie contra los merengues. Foto: AFP

Previa de Atlético de Madrid vs Real Madrid

En el partido de ida, Real Madrid sacó ventaja de su localía para imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid. Ahora, la presión está sobre el equipo colchonero, que en su fortín del Metropolitano tiene la obligación de ganar por una buena diferencia que le evite, de preferencia, los penales.

En cuanto al ritmo con el que llegan ambos clubes, el ánimo es ligeramente mejor en la Casa Blanca gracias al triunfo sobre Rayo Vallecano por LaLiga. Por el mismo certamen, los dirigidos por Diego Simeone sufrieron un tropiezo contra el Getafe y perdieron la chance de trepar al liderato en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Real Madrid?

El derbi Atlético de Madrid vs Real Madrid se jugará desde las 9.00 p. m. en España (3.00 p. m. en Perú). Revisa la guía de horarios para otros países.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs Real Madrid?

Estos son los canales, por país, que transmitirán por TV el Atlético de Madrid vs Real Madrid. Para territorio peruano, ESPN tiene los derechos.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Caliente TV

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN, Unimás

España: Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs Real Madrid vía ESPN?

Si quieres ver el Atlético de Madrid vs Real Madrid por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado en tu país.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid ONLINE?

Para que no te pierdas el Atlético de Madrid vs Real Madrid por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus. En esta plataforma podrás acceder a todos los partidos de la Champions League 2024-25.