Neymar no juega con la selección brasileña desde octubre del 2023. Foto: composición de LR/AFP

Cuando todo parecía indicar que Neymar haría su regreso triunfal a la selección brasileña tras más de un año de ausencia, el técnico Dorival Júnior dejó fuera de su lista de convocados al delantero. Sin el 'crack' del Santos, la Verdeamarelha tendrá que afrontar esta crucial fecha doble contra Colombia, en condición de local, y ante Argentina de visita.

Hace algunos días, se difundió en la prensa brasileña un curioso recuento de las lesiones que 'Ney' solía sufrir cerca de la época de carnavales o del cumpleaños de su hermana (11 de marzo), lo cual generó revuelo. Lejos de alimentar rumores de que se trataría de un acto premeditado, el jugador explicó en sus redes sociales la verdadera razón para su ausencia en esta fecha FIFA.

¿Qué dijo Neymar sobre su ausencia en las eliminatorias?

Vía Instagram, Neymar explicó que la decisión de su desconvocatoria fue tomada en conjunto tanto por él como por el entrenador. Si bien el futbolista de 33 años ya ha disputado varios partidos con su club este 2025, se optó por no arriesgarlo en duelos de alta exigencia como los de las eliminatorias a fin de prevenir una nueva lesión.

"El regreso parecía tan cerca, pero lamentablemente no podré volver a usar la camiseta más pesada del mundo en este momento. Tuvimos largas conversaciones y todos saben el gran deseo que tengo de volver, pero llegamos a un consenso y decidimos no arriesgarme para prepararme mejor y estar completamente libre de lesiones. Gracias a quienes me enviaron mensajes de apoyo. Es parte del proceso", escribió el atacante.

Neymar no fue el único seleccionados que quedó al margen de la lista de convocados del Scratch. El defensa Danilo y el portero Ederson también fueron desafectados por recomendación del departamento médico de la selección brasileña.

Endrick se mete a la convocatoria por Neymar

El reemplazante de 'Ney' en la convocatoria de Dorival Júnior será el juvenil Endrick, futbolista del Real Madrid. El delantero de 18 años, quien ya ha tenido acción en estas eliminatorias, buscará llenarle los ojos al DT para tentar una posibilidad de ser titular, chance que a duras penas consigue con Carlo Ancelotti en España.