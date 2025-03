Doblete de Kylian Mbappé para un nuevo triunfo del Real Madrid

LaLiga española semana a semana se pone de candela. Ayer el Real Madrid sintió la seguidilla de partidos y con mucho sufrimiento logró derrotar 2-1 al Villarreal gracias a un doblete de su goleador Kylian Mbappé, por lo que se coloca en lo más alto del torneo con 60 puntos, tres menos que el FC Barcelona.

Los merengues recién se acomodaban en el Estadio La Cerámica cuando de pronto fueron sorprendidos por el Submarino Amarillo. Al minuto 7, luego de un tiro de esquina que no logró despejar la defensa madridista, con el balón golpeando en la espalda de Tchouameni, el esférico le quedó casi debajo del arco al argentino Juan Foyth, quien en el área chica le pegó de zurda para vencer al portero Thibaut Courtois y colocar el 1-0 momentáneo.

Pero la alegría le duró poco al cuadro amarillo. El Real Madrid se adueñó de la posesión del balón por lo que Brahim Díaz desbordó por derecha y cedió para Jude Bellingham, quien tocó con Kylian Mbappé. El francés habilitó a Díaz, que en su intento por picar la pelota ante la salida del ‘1’ del Villarreal, falló el remate. Para suerte del conjunto de la capital, la ‘gordita’ quedó picando y Mbappé (17’) apareció por detrás para meter un fuerte derechazo que colocó la igualdad.

El Villarreal respondió con un disparo seco de Pape Gueye que Courtois logró manotear y así evitó la caída de su arco. Tras la acción un contragolpe del Real Madrid terminaría en gol. Mbappé mandó un pase para Federico Valverde, quien vio la corrida por derecha de Lucas Vázquez. El lateral sacó el balón al borde del área y nuevamente “Kiky” (23’) se acomodó y de un derechazo fuerte y colocado decretaría la volteada.

Antes de concluir la primera mitad, Rodrygo, quien fue titular por Vinícius Jr., estaba solo y no pudo anotar, por lo que Diego Conde se quedó con el balón. Instante después, Courtois evitó el empate en un gran disparo de Pépé.

En el complemento Villarreal se convirtió en una verdadera amenaza para el Real Madrid, que pidió dos penales a su favor y no le fueron concedidos. Pese a los intentos, el resultado no se movió y el equipo de Carlo Ancelotti es líder momentáneo de LaLiga a la espera de lo que hoy pueda hacer el FC Barcelona en su visita al estadio Metropolitano para enfrentar al Atlético Madrid (3:00 p.m.), equipo que viene golpeado tras ser eliminado en los octavos de final de la Champions League.

“Este fue un partido muy importante y difícil, el Villarreal esta al top de la liga y sabemos que teníamos que ganar. Después de la prórroga fue muy difícil, pero teníamos la personalidad y las ganas de pelear y hasta el final luchamos y volvernos con los tres puntos”, declaró Mbappé, autor de 20 goles en el torneo español.

Ancelotti mostró su molestia

Por otro lado, el técnico Carlo Ancelotti alzó su voz de protesta y aseguró que su equipo no volverá a disputar un partido del torneo local si es que no se contemplen las 72 horas de descanso entre cada encuentro. “Este equipo tiene algo especial, tiene carácter y hay que agradecer a los jugadores, es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, se lo pedimos a LaLiga dos veces y no ha pasado nada”, dijo el italiano.