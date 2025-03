Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la liga de España?

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Y EN DIRECTO por LaLiga EA Sports? El encuentro se disputará este domingo 9 de marzo desde las 10.15 a. m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por la señal de DSports y la plataforma streaming DGO en Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa

En la última jornada de la liga doméstica, el Real Madrid sufrió una derrota significativa ante el Real Betis, resultado que alejó al cuadro blanco de la primera posición en la que se encontraba. Por su parte, el Rayo Vallecano viene de empatar 1-1 con el Sevilla y lleva 3 partidos sin ganar.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano?

El Real Madrid vs Rayo Vallecano se jugará desde las 10.15 a. m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 9.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.15 a. m.

Bolivia, Venezuela: 11.15 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 12.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Rayo Vallecano por la liga española estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV. En México, el enfrentamiento irá por Sky Sports. En España, el duelo irá por DAZN LaLiga y Estados Unidos, por ESPN Deportes.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Raúl Asencio, David Alaba, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius Jr

Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Raúl Asencio, David Alaba, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius Jr Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Aridane, Pep Chavarría, Pathé Ciss, Pedro Díaz, Óscar Trejo, Adri Embarba, Sergi Guardiola y Álvaro García.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: historial reciente

De los últimos 5 enfrentamientos, Real Madrid y Rayo Vallecano registran una victoria cada uno, el resto de partidos quedó empatado.

Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid | 14 de diciembre de 2024 | LaLiga

Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid | 18 de febrero de 2024 | LaLiga

Real Madrid 0-0 Rayo Vallecano | 5 de noviembre de 2023 | LaLiga

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano | 24 de mayo de 2023 | LaLiga

Rayo Vallecano 3-2 Real Madrid | 7 de noviembre de 2022 | LaLiga.

¿Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Rayo Vallecano por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.