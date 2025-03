Este sábado 8 y domingo 9 de marzo, continuará LaLiga EA Sports. Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano por la fecha 27 en busca de sumar su victoria 17 en lo que va del certamen español. Los de Carlo Ancelotti llegan a este encuentro tras superar 2-1 al Atlético Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League. Por el torneo doméstico, los blancos sufrieron una dura derrota ante el Real Betis que los alejó de la cima de la tabla.

Por el momento, Real Madrid se ubica terceros con 54 unidades, 2 menos que los colchoneros y 3 menos que el Barcelona. El Rayo Vallecano, por su parte, viene de empatar 1-1 con el Sevilla. Los Franjirrojos no ganan hacer 3 encuentros y actualmente se ubican en la séptima posición con 36 puntos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano?

El encuentro entre Real Madrid vs Rayo Vallecano se jugará este domingo 9 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El cotejo está programado para las 10.15 a. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?

En Sudamérica, el cotejo entre Real Madrid vs Rayo Vallecano por la liga española estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV. En México, el enfrentamiento irá por Sky Sports. En España, el duelo irá por DAZN LaLiga y Estados Unidos, por ESPN Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Rayo Vallecano por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.