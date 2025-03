Con gol de Paolo Guerrero, Alianza Lima venció por 2-0 a Ayacucho FC en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura. Tras esta anotación, el delantero de 40 años llegó a las tres conquistas consecutivas en el torneo local y los blanquiazules tomaron la punta de manera momentánea con 12 unidades.

Tras el final del encuentro, el 'Depredador' fue consultado sobre las sensaciones del cuadro blanquiazul, a lo que señaló que se encuentra feliz por los resultados y que están sacando a jóvenes futbolistas. Entre otros temas, Paolo Guerrero aseguró que Alianza Lima no es un equipo de moda, además de hablar sobre la capitanía y la selección peruana.

"Independientemente de los goles, feliz por el resultado. El equipo se va afianzando en los dos torneos, están surgiendo jugadores jóvenes que se están ganando un lugar en el primer equipo y vamos muy bien, por el camino indicado y con mucha humildad. El equipo está jugando como debe, sacando los resultados que deben y esto es muy importante para el club, profesor, hinchada, pero hay que mantenernos con los pies sobre la tierra porque no se ha logrado nada", empezó declarando Paolo Guerrero.

Con respecto a si el cuadro íntimo es un equipo de moda, el 'Depredador' respondió de manera enérgica: "No es de moda, creo que Alianza retomó lo que tiene de siempre. Por ahí que los últimos años no tuvo esa vigencia que tenía que tener y ahora ustedes están viendo que los chicos se están afianzando. Hay mucho jugador joven que están subiendo al primer equipo, hoy la zaga de centrales era de 20 años e hicieron un gran partido y eso es Alianza. Así como ellos, salgan mucho más jóvenes y eso es lo más importante. Que el equipo gane y demuestre bien.

Con respecto a la cinta de capitán, el delantero de 40 años reveló que no es algo que le interese mucho: "Somos tres o cuatro capitanes dentro del equipo, Zambrano, Hernán, yo que prefiero que lo tenga un joven. Hernán y yo prácticamente estamos de salida, por ahí que Carlos tiene para un tiempo más y que los jóvenes que vienen que asuman esa responsabilidad porque tener la cinta del más grande del Perú es una gran responsabilidad".

Finalmente, se refirió a la selección peruana y un posible retorno: "Eso es un tema que yo ya dije, ya manifesté al respecto. Tuve una conversación con Óscar, pero eso ya es un tema que se lo dejo a él más que a mí. Hablé con él, se lo manifesté, dijo que contaba conmigo y siempre he sido muy sincero. Yo voy a estar cuando mi selección me necesite dentro de la labor que me toque. Si me llaman a la guerra, también tendré que ir.