El último sábado de marzo, Alianza Lima derrotó por 2-0 a Ayacucho FC por la quinta fecha del Torneo Apertura y quedó, momentáneamente, como líder en la tabla de posiciones. Tras el término del encuentro, como es costumbre, varios futbolistas y exjugadores hablaron con la prensa, pero hubo en particular que no quiso declarar y protagonizó un curioso momento. ¿De quién estamos hablando? Waldir Sáenz.

Esto sucedió en la explanada del Estadio Alejandro Villanueva, cuando el 'Tanke' Arias se dio cuenta de que había aparecido del exgoleador de Alianza Lima sin imaginar que este lo evadiría y lo haría perseguirlo durante varios segundos. Tras esto, el conductor del programa Alan Diez 'explotó' en vivo.

¿Qué sucedió entre Waldir Sáenz y el 'Tanke' Arias?

En pleno programa en vivo, el 'Tanke' Arias señaló que había aparecido Waldir Sáenz. En un principio dijo que no iba a corretearlo, pero después empezó a perseguirlo. "Aguanta, aguanta, acá está Waldir Sáenz y no se me va a correr. Goleador, goleador, te estoy persiguiendo como en tus mejores tiempos, ah, goleador no me hagas caminar, goleador... Me estás haciendo caminar ah, Wally, Wally, bueno, no quiere declarar", expresó el comunicador luego de haber perseguido al exjugador de Alianza Lima.

Tras esto, Alan Díez se mostró sorprendido por la actitud del exfutbolista: "¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué no quiere declarar? ¿Por qué?", empezó diciendo, mientras que Pedro García intentaba justificar el comportamiento de Sáenz: "A veces cuando la gente está asada, prefiere no hablar porque alguna cosa se puede ir de boca", a lo que Diez 'explotó': "Es el goleador histórico, ¿ha visto otro partido? ¿Acaso ganó Ayacucho 3-0 y está molesto? Una locura esto".

¿Cómo quedó Alianza Lima ante Ayacucho FC?

Alianza Lima no tuvo problemas para superar a Ayacucho FC y sumar una nueva victoria por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El equipo comandado por Néstor Gorosito se impuso 2-0 en Matute y quedó listo para lo que será una 'final' ante Deportes Iquique por el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Paolo Guerrero y Richi Lagos se encargaron de anotar los goles.