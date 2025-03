Jorge Fossati, exentrenador de la selección peruana, reveló que ha recibido múltiples ofertas desde su salida del equipo nacional. Sin embargo, el 'Nonno' aseguró que prefiere tomarse un tiempo antes de asumir un nuevo desafío, pues no se encuentra en la mejor disposición para aceptar un nuevo proyecto en este momento.

"A ver, en diciembre, apenas trascendió sobre mi salida de la selección peruana, tuve algunos llamados, pero mi cabeza ni mi situación profesional estaba pensando para eso. Más porque pasó como un mes para que después se oficialice mi salida. No estaba con cabeza de agarrar nada", confesó el técnico en una reciente entrevista para la radio uruguaya Sport890.

¿Cuánto tiene pensado volver a dirigir Jorge Fossati?

Fossati dijo que en estos primeros meses del 2025 ha sido contactado para dirigir: "En enero, febrero también me llamaron. Por el momento, yo he dicho muchas veces que en el fútbol no hay nunca ni siempre".

No obstante, su idea es volver a la dirección técnica de algún equipo recién a mediados de año, aunque tampoco descartó que pueda regresar antes. "Entonces, yo te digo hoy que no voy a trabajar hasta junio o mitad de año que es lo que creo. Me han tentado con cosas que hasta ahora me he mantenido porque es lo que siento", agregó el estratega.

¿Por qué Jorge Fossati dejó la selección peruana?

La decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de rescindir el contrato con Jorge Fossati se debió al pobre desempeño de la Bicolor en competencias oficiales durante el último año. En la Copa América, Perú quedó eliminado en fase de grupos sin ganar ningún partido ni marcar goles.

Por las eliminatorias, la Blanquirroja apenas ganó una vez, empató dos y perdió tres cotejos en la era del 'Nonno'. Estos malos resultados la mandaron al fondo de la tabla de posiciones, prácticamente ya sin chances de clasificar al Mundial.