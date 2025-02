Miguel Trauco afronta un gran presente en Alianza Lima. Luego del histórico triunfo que consiguieron ante Boca Juniors en Copa Libertadores, el lateral izquierdo sorprendió al hablar de la selección peruana y del protagonismo que perdió con la llegada de Jorge Fossati, quien decidió implementar un sistema que generó muchos cuestionamientos.

Uno de los aspectos que no negoció el popular 'Nonno' durante su paso por la Bicolor fue su característica línea de 5 en el fondo, la cual le dio grandes resultados en Universitario de Deportes. El experimentado estratega uruguayo utilizó este sistema en las Eliminatorias 2026; sin embargo, no obtuvo el éxito esperado y tuvo que dejar el cargo a inicios del 2025.

Miguel Trauco revela que se sintió mal con el sistema de Fossati en la selección

En la reciente edición del programa Denganche, Miguel Trauco afirmó que jugar con 5 defensores no le agrada para la selección peruana. "Ese sistema para mí no lo veo. Ya te dije que soy un jugador lento y para ese sistema se necesitan aviones. Lo podía hacer porque en Francia jugué un par de meses con línea de 5. Es un sistema que no me gusta mucho y, para ser sincero, teniendo a Marco, prefiero que juegue él", indicó.

En ese sentido, los panelistas le recordaron al lateral blanquiazul que, en algunos momentos, Jorge Fossati prefirió colocar otros futbolistas en el carril izquierdo, en lugar de darle una oportunidad a él. "O ponían un lateral derecho... Uno como jugador se siente mal, no te voy a mentir. Entrenaba y decía: '¿para qué me traes?'. Encima el equipo está peleando la baja. Encima era el único que no calentaba. ¿Qué te puedo decir? Son decisiones del técnico", agregó.

El 'Genio' remarcó que esto también generó incomodidad en varios de sus compañeros de la Bicolor. "Era un sistema en el que muchos no se sentían cómodos. Eso se notaba a leguas. No lo podíamos decir en su momento, pero no nos sentíamos cómodos. Espero que en esta oportunidad sí podamos jugar con un sistema que nos venga bien a todos. No podemos sacrificar a jugadores talentosos por un sistema", concluyó.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en la selección peruana?

El exentrenador de Universitario de Deportes dirigió al equipo nacional en un total de 13 encuentros. Durante su gestión, logró obtener 4 victorias, de las cuales 3 fueron en amistosos, además de registrar 4 empates y 5 derrotas.