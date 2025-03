Alianza Lima tendrá que pasar rápido la página luego de su histórico triunfo ante Boca Juniors por Copa Libertadores. En pocos días, el equipo comandado por Néstor Gorosito tendrá que visitar a Deportes Iquique de Chile en el inicio de la serie que definirá al clasificado a fase de grupos del certamen continental.

En medio de este panorama, Leandro Requena, arquero del conjunto chileno, sorprendió con sus declaraciones sobre el compromiso que afrontarán contra los blanquiazules.

Arquero de Iquique no se siente favorito ante Alianza Lima

En una reciente entrevista con el medio ADN, el portero de 37 años mencionó que el duelo contra Alianza Lima será muy parejo; sin embargo, remarcó que, en estos momentos, se encuentran enfocados en su partido contra la Universidad Católica por el torneo chileno.

"No, no, favoritos no. Seguramente será una serie muy pareja como la que pasó. Si hubiese sido Boca Juniors también iba a ser muy pareja. Tenemos con que también demostrar lo nuestro, tratar de complicar a los rivales. Como te digo, pensaremos primero en la Universidad Católica y de ahí pensar en la tercera fase", indicó el argentino.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Deportes Iquique por Copa Libertadores?

La ida entre Alianza Lima vs Deportes Iquique está programada para el próximo martes 4 de marzo en el Estadio Tierra de Campeones y la vuelta será el martes 11 de marzo del mismo mes en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportes Iquique?

El horario para el partido de ida entre Alianza Lima y Deportes Iquique es a las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora chilena).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportes Iquique por la Copa Libertadores 2025?

En Sudamérica, ambos cotejos entre Alianza Lima vs Deportes Iquique será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus.