Sociedad

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,5 se sintió también en Lima, según IGP

El sismo de hoy 6 de diciembre registró a 15 kilómetros al oeste del Callao y se produjo a una profundidad de 71 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en el Callao, según IGP. Foto: La República
Sismo en el Callao, según IGP. Foto: La República

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 16:40 a.m. a 15 kilómetros al Oeste del Callao, en la provincia Constitucional del Callao. El temblor de hoy, 6 de diciembre, tuvo una profundidad de 71 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el temblor alcanzó una intensidad de grado II-III en el Callao, lo que significa que fue percibido como un movimiento significativo. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. Por otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el sismo genere un tsunami en el litoral peruano.

Sismo de 3,5 se sintió en el Callao. Foto: IGP

Sismo de 3,5 se sintió en el Callao. Foto: IGP

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Callao?

De acuerdo con el IGP, el epicentro del sismo se localizó a 15 kilómetros al oeste de Callao, en la provincia de Constitucional del Callao.

Temblor en Huaral: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Lima, según IGP

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP.

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP.

Transportistas del Callao recibieron amenaza minutos antes de atentado a buses Nueva Estrella: “Tienes que alinearte”

Transportistas del Callao recibieron amenaza minutos antes de atentado a buses Nueva Estrella: “Tienes que alinearte”

Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

