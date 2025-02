Misión cumplida para Venezuela. La Vinotinto de las Alturas salió con vida del clasificatorio para el AmeriCup 2025 y se garantizó su lugar en el torneo de baloncesto. Luego de una ardua batalla con Chile, el quinteto criollo pudo cantar victoria. Sin embargo, el más fiero combate está por empezar: la competencia arrancará en agosto de este año.

Restan poco más de seis meses para Venezuela haga su debut en el Americup 2025. No obstante, el equipo comandado por Ronald Guillén ya debe preparar su mejor arsenal, debido a que chocará con las principales potencias del continente. ¿La Vinotinto de las Alturas es una de las candidatas? Al respecto, La República conversó con Jethsy Marcano, periodista de La Mega y HSM Deportes.

¿Venezuela es candidata a ganar el AmeriCup 2025 tras vencer a Chile?

—¿Qué sensaciones te deja la clasificación de Venezuela?

—Se clasificó con lo justo. La selección tuvo un grupo relativamente nuevo, pese a que las bases fueron las mismas. Regresaron Miguel Ruíz y Windy Graterol. La integración de Anyelo Cisneros fue positiva. Que Yohanner Sifontes tenga más protagonismo es superpositivo. Me da la sensación de que el futuro de la selección está en buenas manos y que ya está comenzando esa transición. Vi a Enrique Medina con una mejoría también. José Ascanio también me parece destacado. Ya está comenzando ese proceso generacional a sentar sus bases.

—¿El balance de este proceso clasificatorio es positivo?

—Al final, sí, porque, a pesar de que no pudieron sacar ningún buen resultado en la segunda ventana, en la tercera demostraron que iban a hacer valer la localía y que no se dejarían quitar la oportunidad de estar en el AmeriCup. Venezuela no se pierde este torneo desde 1984. Es importante que siga teniendo presencia. Me quedo con la garra que los jugadores tuvieron para enfrentar los dos partidos y no dejárselos quitar. Tuvieron personalidad.

—¿Es positivo o negativo haber llegado hasta un tiempo extra contra Chile?

—Como Gregory Vargas tuvo problemas con las faltas en el tercer cuarto, Venezuela estaba comprometido, ya que es el piloto de la selección. Era un poquito lógico que se complicara el partido al final. Como colectivo, se cometieron muchos errores defensivos. Se entendía que iba a ser un marcador ajustado porque también era una final para Chile. Era ganar o despedirse de la AmeriCup, torneo que te puede llevar a los Juegos Olímpicos. Yo me esperaba un marcador ajustado, un juego intenso y que los perimetrales de Chile hicieran daño como lo hicieron, pero no que fuera por un punto. Venezuela no regaló nada.

—En estos momentos, ¿Venezuela es candidata a ganar el Americup?

—Aunque queden últimos, tienen que arriesgarse con la plantilla joven. Esa base tiene que empezar a competir. Los jóvenes deben comenzar a foguearse y sentir que es su responsabilidad que la selección pueda seguir compitiendo en torneos internacionales importantes. No voy a pensar que quedarán entre los primeros o igualarán la hazaña del 2015, pero sí que van a competir.

¿Qué necesita Venezuela para competir en el FIBA AmeriCup 2025?

—Con miras al AmeriCup, ¿qué le falta a Venezuela? ¿Qué tiene que corregir?

—Tiene que tomar con más fuerza su esencia defensiva. Necesita corregir ciertos errores puntuales en defensa que te pueden costar un partido o una final. Hay que reforzarle la confianza a los jugadores, como Cisneros. También se debe consolidar a un nuevo base que ya no sea Gregory Vargas o David Cubillán. Hay que conseguir a uno de los jóvenes. Se tiene que reforzar la identidad defensiva de Venezuela.

—¿Cuál es la fortaleza de Venezuela para el AmeriCup?

—El juego físico e intenso y la velocidad. Saben jugar rápido y hacer transiciones rápidas con éxito. Tienen esa capacidad para arriesgar mucho el físico sin meterse en problemas. Estas son las fortalezas de Venezuela, pero también las tienen Brasil y Argentina.

—¿Qué tienen Brasil, Argentina y los demás países que no posee Venezuela?

—El desarrollo de los vestuarios argentinos y brasileños está en otro nivel. Toda Latinoamérica debería mejorar esto. Les dan seguimiento a sus jugadores desde las canteras y hasta cuando son convocados a la selección nacional. Este grupo de Venezuela tuvo un módulo de 10 días, pero no siempre cuentan con este tiempo para conformar la plantilla, conocerse y asociarse, lo que es muy importante en el baloncesto.

—¿Qué tan importantes son los históricos, como Cubillán y Vargas, para el AmeriCup?

—Siempre van a ser importantes y aún más por lo que puedan aportar en defensa. Le echan muchísimas ganas, así las cosas no estén saliendo bien. Son tipos que no tienen nada que perder y que siguen dejando la piel en la cancha. Es importante que ellos continúen para que dirijan a los que vienen.

—¿Pronosticas una buena AmeriCup?

—Es una competencia intensa por lo que puedes ganar con ella. Siempre es bonito verla y que tu país se mida contra los grandes poco antes de los Juegos Olímpicos. Te ves las caras con Estados Unidos y Canadá, que tienen muchísimos jugadores en la NBA. Es la oportunidad de los jugadores venezolanos de medir su nivel. Yo espero una bonita Americup.

—Y también una buena AmeriCup para Venezuela...

—Espero una buena AmeriCup para Venezuela. Espero que los muchachos puedan entender que es su responsabilidad. Ojalá esta plantilla joven pueda hacerse cargo. Que tengan todo el respaldo y apoyo para hacer historia y conseguir algo grande.

¿Cómo quedó Venezuela en la tabla de posiciones del clasificatorio FIBA Américas?

Venezuela quedó en el segundo lugar del grupo A del clasificatorio para el AmeriCup de Nicaragua. En seis juegos disputados, la Vinotinto ganó tres y perdió tres. Asimismo, acumuló nueve puntos y una diferencia de -16. Esta posición le permitirá disputar el torneo de selecciones.