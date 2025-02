Rep. Dominicana vs Nicaragua baloncesto EN VIVO, FIBA Americup Qualifiers: hora y dónde ver por TV y streaming el juego

El duelo de baloncesto entre Dominicana vs Nicaragua EN VIVO, por la última fecha del clasificatorio al FIBA Americup 2025, contará con transmisión de CDN Deportes y Courtside 1891. Los quisqueyanos pueden asegurar su presencia en el torneo de selecciones si vuelven a derrotar a los pinoleros. No obstante, los anfitriones del certamen no quieren volver a casa sin ninguna victoria en el bolsillo.

Desde el Pabellón Ricardo Gioriber Arias de Santo Domingo, La República Deportes te brindará las principales incidencias del juego de baloncesto entre Dominicana vs Nicaragua EN VIVO con miras al Americup 2025.

¿A qué hora juega Dominicana vs Nicaragua por el clasificatorio al FIBA Americup 2025?

Dominicana jugará con Nicaragua a partir de los siguientes horarios del lunes 24 de febrero:

República Dominicana: 9.00 p. m.

Nicaragua: 7.00 p. m.

México (centro), Estados Unidos (Texas): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10.00 p. m.

Panamá, Colombia, Estados Unidos (Miami, Nueva York): 8.00 p. m.

Estados Unidos (California): 5.00 p. m.

España (peninsular): 2.00 a. m. (25 de febrero)

¿Qué canal transmite Dominicana vs Nicaragua EN VIVO por FIBA Americup Qualifiers?

La señal de CDN Deportes televisará el partido para toda la República Dominicana.

¿Dónde ver Dominicana vs Nicaragua EN VIVO ONLINE?

La plataforma de Courtside 1891 transmitirá el encuentro por su señal de streaming en República Dominicana, Nicaragua, Estados Unidos y el resto del mundo.

Dominicana vs Nicaragua baloncesto HOY: previa del juego

Dominicana se ubica en el segundo lugar del grupo C. El elenco quisqueyano, que acumula tres triunfos y dos derrotas, suma ocho puntos. Por otro lado, Nicaragua marcha última con cinco unidades y cinco derrotas en fila.