Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el partidazo por la semifinal de la Copa del Rey?

Barcelona vs Atlético Madrid se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic. Foot: composición LR/Jazmin Ceras

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan este martes 25 de febrero por la semifinal de la Copa del Rey 2025. El partido, válido por la ida de esta fase del torneo, se llevará a cabo a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Montjuic. La transmisión estará a cargo de DSports para toda Sudamérica y América TV para suelo peruano. Además, podrás seguirlo ONLINE y GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias.

En el primer encuentro de la semifinal de la Copa del Rey, el Barcelona cuenta únicamente con las ausencias de los jugadores que requieren un largo tiempo de recuperación: Ter Stegen, Marc Bernal y Andreas Christensen. Mientras tanto, en el Atlético de Madrid, el capitán Koke presenta problemas musculares y es duda su participación en el primer enfrentamiento copero.

Barcelona vs Atlético Madrid: ficha del partido

Partido Barcelona vs Atlético Madrid ¿Cuándo? Martes 25 de febrero del 2025 ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DSports y América TV ¿Dónde? Estadio Olímpico de Montjuic

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid?

En territorio peruano, el partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2025 empezará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Atlético Madrid en vivo?

La transmisión del Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2025 estará a cargo de DSports para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por América TV en suelo peruano.

¿Cómo ver Barcelona vs Atlético Madrid online gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Atlético Madrid ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más pormenores del cotejo.

¿Dónde jugarán Barcelona vs Atlético Madrid?

Barcelona vs Atlético Madrid se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic, ubicado en la ciudad de Barcelona. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 55.000 espectadores.

Barcelona vs Atlético Madrid: alineaciones posibles