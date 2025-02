¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO en Perú por la semifinal de la Copa del Rey?

El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal de ida de la Copa del Rey se disputará este martes 25 de febrero desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

El encuentro entre Barcelona vs Atlético Madrid se podrá ver en Perú por la señal abierta de América TV y la plataforma streaming América TV GO. En Suamérica, este choque será transmitido por la señal de DSports y DGO.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa del Rey? El encuentro por la primera semifinal se disputará este martes 25 de febrero en el Estadio Olímpico de Montjuic y será transmitido por la señal abierta América TV y la plataforma streaming América TV GO. Asimismo, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

Barcelona vs Atlético Madrid, previa de la Copa del Rey EN VIVO 15:42 Posible alineación del Barcelona Este sería el once inicial del equipo culé: Szczesny, Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde, Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. 15:05 ¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid? El encuentro entre Barcelona vs Atlético Madrid se podrá ver en Perú por la señal abierta de América TV y la plataforma streaming América TV GO. En Suamérica, este choque será transmitido por la señal de DSports y DGO. 14:30 ¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid? El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal de ida de la Copa del Rey se disputará este martes 25 de febrero desde las 3.30 p. m. (hora peruana). 14:28 ¡Bienvenidos! Buenas tardes, lectores y lectoras de La República Deportes, aquí podrás seguir toda la previa de este partidazo entre Barcelona vs Atlético Madrid por la Copa del Rey.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid?

El Barcelona vs Atlético Madrid está programado para jugarse a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 2.30 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid?

En territorio peruano, el Barcelona vs Atlético Madrid por la Copa del Rey será transmitido por la señal de América TV y la plataforma streaming América TV GO. En Sudamérica, el encuentro estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO).

Barcelona vs Atlético Madrid: alineaciones posibles

Barcelona: Szczesny, Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde, Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Szczesny, Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde, Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. Atlético Madrid: Oblak, Giménez, Lenglet, Le Normand, Marcos Llorente, Conor Gallagher, Rodri de Paul, Giuliano Simeone, Javi Galán; Griezmann y Julián Álvarez.

¿Cómo ver Barcelona vs Atlético Madrid ONLINE?

La transmisión del Barcelona vs Atlético Madrid por internet estará disponible a través del servicio de streaming América TV GO, completamente gratis dentro de todo el territorio peruano. En Sudamérica, podrás seguirlo por DGO. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.