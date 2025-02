Jorge 'Chino' Benítez, emblema de Boca Juniors, no se guardó nada tras las polémicas declaraciones de Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima. En la previa del crucial partido de repechaje de la Copa Libertadores, Benítez defendió la mística de La Bombonera y criticó la visión del DT peruano sobre el estadio xeneize. Con un pasado glorioso en el club, el exjugador y exentrenador dejó claro su descontento con las palabras del técnico íntimo.

El enfrentamiento entre Boca y Alianza Lima se intensifica no solo en el campo de juego, sino también en el ámbito verbal. Gorosito había minimizado la importancia del estadio, lo que provocó la reacción inmediata de Benítez, quien recordó la experiencia de jugar en un lugar que, según él, es único en el mundo del fútbol. La Bombonera, con su atmósfera vibrante, representa un desafío que pocos pueden entender.

La respuesta de Benítez a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones sobre La Bombonera

En una entrevista con Super Deportivo Radio, Benítez no dudó en calificar las palabras de Gorosito como erróneas. “Gorosito dice que lo de la Bombonera es biri biri, porque nunca se dio cuenta lo que se siente. Siempre en la Bombonera se metió bajo los palos y clavado bajo el arco”, afirmó el Chino tras recordar su propia vivencia en el emblemático estadio.

Su crítica se centró en la falta de comprensión que, a su juicio, tiene Gorosito sobre la presión y la emoción que genera jugar en ese escenario.

La importancia de La Bombonera

Benítez continuó su defensa de La Bombonera, enfatizando que “no puede decir eso. Es difícil jugar en la Bombonera. Te emociona la hinchada”.

La atmósfera que se vive en el estadio, con su afición apasionada, es un factor que puede influir en el rendimiento de los jugadores. La confianza del Chino se hace evidente al hablar del próximo partido, donde espera que Boca pueda revertir la situación tras la derrota en Perú.

Expectativas para el partido de vuelta

El exentrenador de Boca también se refirió al partido de vuelta en Buenos Aires, donde el Xeneize buscará dar vuelta la serie. “El partido lo va a dar vuelta. No es un resultado agresivo. En estos 90 minutos no tienen nada que mostrar, solo ganar”, expresó. Para Benítez, el resultado es lo único que importa, dejando de lado cualquier consideración sobre el estilo de juego. “Al hincha de Boca no le importa el cómo, le importa ganar”, concluyó.

La respuesta de Fernando Gago

Las declaraciones de Gorosito no solo provocaron la reacción de Benítez, sino que también llegaron a oídos de Fernando Gago, actual entrenador de Boca. Tras la victoria ante Aldosivi, Gago fue consultado sobre los comentarios de su colega. “Son opiniones que cada uno puede decir”, respondió, manteniendo una postura diplomática. Sin embargo, también destacó la importancia de la conexión con la afición, afirmando que “vamos a tratar de contagiar desde dentro hacia afuera”.

Con el partido de repechaje a la vista, la tensión entre ambos equipos se intensifica, no solo en el terreno de juego, sino también en el ámbito de las declaraciones. La Bombonera se prepara para recibir a Alianza Lima en un encuentro que promete ser electrizante.