Fernando Gago discrepó con Néstor Gorosito, pues siente que La Bombonera tiene un ambiente que no se ve en otros estadios. Foto: composición LR/captura/AFP

Fernando Gago discrepó con Néstor Gorosito, pues siente que La Bombonera tiene un ambiente que no se ve en otros estadios. Foto: composición LR/captura/AFP

Tras la victoria de Boca Juniors sobre Aldosivi, Fernando Gago se pronunció sobre la actuación del equipo y la próxima revancha en la Copa Libertadores. Con un golazo de Luis Advíncula y otro de Miguel Merentiel, el Xeneize logró un 2-1, pero la preocupación por el rendimiento sigue latente. Asimismo, se pronunció sobre las palabras de Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, que minimizó a La Bombonera, escenario donde los Xeneizes recibirán a los blanquiazules por la Copa Libertadores 2025.

En conferencia de prensa, Gago puso paños fríos sobre lo dicho por ‘Pipo’ y lo catalogó como “opiniones”. No obstante, el estratega argentino expresó su sentir sobre el recinto de Boca y lo que para él significa, algo que intentarán aprovechar para conseguir un triunfo sobre Alianza y sellar su clasificación a la fase 3 del torneo.

Fernando Gago le respondió a Néstor Gorosito por minimizar a La Bombonera

Tras el triunfo de Boca Juniors por 2 a 1 ante Aldosivi, Fernando Gago, técnico Xeneize evitó entrar en polémicas con Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, que despotricó contra La Bombonera. Para Gago, lo dicho por ‘Pipo’ fue solo una opinión que dista mucho de lo que siente él actualmente y que pudo percibir cuando fue jugador del club.

“Son opiniones que cada uno puede decir, yo sé lo que significa jugar en esta cancha. Lo tengo claro. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos positivos. Me ha tocado vivir situaciones increíbles que no viví en otros estadios. Vamos a aprovechar eso y de contagiar desde adentro hacia afuera”, aseveró el entrenador de 38 años.

“Con respecto al martes, necesitamos ganar y sabemos lo que implica jugar una Copa Libertadores. Jugamos en nuestra casa, lo cual es muy importante. Hay que aprovechar el envión de la gente y su apoyo”, agregó el exfutbolista del Real Madrid.

Finalmente, le dio unas palabras al hincha: “A la gente de Boca le digo que confíe. Vamos a tratar de seguir mejorando. Hay momentos y situaciones que la gente se manifiesta y es normal. Este club es así, lo conozco. Y creo que bastante, desde mi etapa de infantiles. Nosotros tenemos una final el martes y vamos a jugarla como tal. Este equipo va a dejar todo para lograr un resultado positivo, sabiendo lo que significa entrar a una Libertadores”, sostuvo.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre La Bombonera?

Estas palabras de Fernando Gago responden a lo dicho por Néstor Gorosito días antes del duelo de ida que Alianza Lima ganó por 1 a 0 a Boca Juniors en el Estadio Alejandro Villanueva. En aquella ocasión, ‘Pipo’ señaló que la presión no debe ser importante para el rival, pues solo son 11 contra 11 y el público, pese a que alienta los 90 minutos, no están en la cancha.

“Para mí no (Boca no es favorito). Estamos en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos ansias de jugar bien a la pelota, de ganar. Nosotros tenemos confianza y el respeto máximo. Somos 11 contra 11 dentro de la cancha. Ningún jugador ha muerto en La Bombonera. La gente no entra a la cancha”, señaló Gorosito en entrevista con ESPN.

“Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. Nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de la cancha, no pasa nada. Gritan más como ayer gritaron en nuestra cancha”, dijo en otro momento el estratega para Radio La Red.