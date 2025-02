La novela de Raúl Ruidíaz estrenó una nueva temporada. Luego de ser involucrado con Universitario en diferentes oportunidades, el exdelantero del Seattle Sounders ahora viene siendo vinculado con Sport Boys. Hace unas semanas, Alejandro Espinoza, un antiguo arquero de la ‘misilera’, confirmó la existencia de un proyecto llamado Caja Rosada, que quiere ayudar al club chalaco a costear el fichaje del atacante, e incluso aseguró que “hay una gran posibilidad” de que Ruidíaz se vista de rosado el 2025.

Tras ello, Alonso El Inca, periodista que radica en Estados Unidos y que cubría a la ‘Pulga’ en la MLS, informó que las negociaciones entre Ruidíaz y Boys estaban casi cerradas y que no faltaba nada para que estampe su firma. Sin embargo, todo indicaría que dicha noticia no es cierta, pues Gustavo Peralta, comunicador de L1 Max, aseguró que, de momento, no hay nada entre el club y el jugador.

¿Raúl Ruidíaz está cerca de ser nuevo jugador de Sport Boys?

A través de su cuenta en X, Alonso El Inca, periodista de DirecTV que cubre a jugadores peruanos en Estados Unidos, se refirió al tema de Raúl Ruidíaz y su posible llegada a Sport Boys. El comunicador aseguró que las negociaciones estarían muy cerca de concretarse y que solo faltan detalles para que el delantero se vista de rosado la presente temporada.

“Raúl Ruidíaz. Ya está casi todo para que el delantero peruano se vista de rosado”, señaló el profesional, quien brindaba información de primera mano sobre la ‘Pulga’ cuando pertenecía a Seattle Sounders. Cabe recordar que el jugador de 34 años se desvinculó del club por el que jugó durante más de seis años a inicios del 2025.

Raúl Ruidíaz tendría una oportunidad clara de jugar en la Liga 1 el 2025 con Sport Boys. Foto: captura

Administración de Sport Boys da su versión al respecto

Frente a esta situación, quien se pronunció fue Gustavo Peralta, periodista de L1 Max, que en el programa que conduce, ‘Hablemos de Max’, indicó que las informaciones que sitúan a Raúl Ruidíaz cerca de Sport Boys son falsas. Según precisó, se comunicó con la administración del club rosado, que negó dicha posibilidad, aunque hizo la precisión que la Caja Rosada está en la lucha por lograr la llegada del atacante.

“Lo último que estuve averiguando, porque vi rumores en redes sociales, que decían que ya estaba a punto de concretarse el fichaje de Ruidíaz a Boys, y desde la administración de Boys me dijeron que es falso. No me dijeron más, pero sí debo entender, por lo que he averiguado, que la Caja Rosada sigue insistiendo porque se pueda concretar, pero a esta hora es falso, no hay nada”, aseguró Peralta.