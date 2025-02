Luego de no concretarse su retorno a Universitario de Deportes, Raúl Ruidíaz podría arribar a Sport Boys gracias a un proyecto liderado por Alejandro Espinoza, exportero de la Misilera, que busca financiación para llevar al delantero peruano al Callao. Sin embargo, el periodista deportivo Eddie Fleischman expresó su desacuerdo con la posible contratación de la 'Pulga' y señaló que la propuesta carece de seriedad.

En las últimas horas, se conoció el interés de Sport Boys por Ruidíaz, lo que causó revuelo en el fútbol peruano. El exarquero, quien es el promotor de la Caja Rosada, mencionó que el club chalaco busca un reemplazo para Cristian Benavente, quien dio el salto al fútbol de Rumania, pero la propuesta fue cuestionada por su viabilidad financiera.

Eddie Fleischman criticó a proyecto detrás del fichaje de Raúl Ruidíaz a Sport Boys

En su programa de YouTube 'Full deporte', Fleischman manifestó que la idea de fichar a un jugador de alta cotización, como lo es Ruidíaz, sin contar con los recursos necesarios es irresponsable.

“Es una posibilidad, no es algo sobre firme, entonces no deberían ser irresponsables, tal vez me estoy equivocando, quizás me estoy aventurando, pero me suena algo irresponsable ofrecer la posibilidad de querer contratar a un delantero de alta cotización para el fútbol peruano, a partir del ‘wishful thinking’ (ilusiones), a partir de desear que haya alguien que quiera poner dinero o invertir. Una cosa a la vez, primero consigue la financiación y luego habla del jugador que quieres contratar”, arremetió.

Raúl Ruidíaz juegó en el fútbol peruano con la camiseta de Universitario y FBC Melgar. Foto: GLR

¿Raúl Ruidíaz y Sport Boys quieren unir sus caminos?

En el programa 'Denganche', Diego Penny reveló que tanto Raúl Ruidíaz como Sport Boys están en conversaciones para alcanzar un acuerdo. No obstante, el aspecto económico y las diversas ofertas que ha recibido el delantero podrían complicar la concreción de esta negociación. En ese sentido, el representante de la Caja Rosada destacó que la ´Pulga' tiene el deseo de continuar su carrera en el fútbol peruano.

"Manifestar que Raúl está como agente libre y tiene la posibilidad de tomar la decisión que considere conveniente. En este contexto, él fue muy sincero con nosotros y tiene una oferta de un equipo grande del fútbol Colombia, otra puntual del Morelia de México y una del fútbol turco. Él estaba por tomar una decisión, tuvimos un acercamiento directo a través de Carlos Galván, que es su amigo y están viendo algunas posibilidades acá", mencionó Espinoza en el citado espacio.

Además, dejó en claro que la única opción de que el atacante firmé por la Misilera es a través del financiamiento de la Caja Rosada.

"Le ofrecimos un producto a Boys, que es un producto que puede revolucionar el fútbol peruano. A través de esta empresa (Caja Rosada) se podría ver la posibilidad de tener a Raúl. Nosotros podríamos ayudar a Boys a tener un jugador de la categoría de Raúl (...). Hoy por hoy, Boys es un club muy ordenado. Es un factor que contribuyó para que Raúl se interesara. Entonces, hoy hay predisposición de todas las partes, pero para que se firme el tema... digamos que estamos en todas las negociaciones. Si no se activa este producto, no hay forma poder traer a Raúl. Boys no puede asumir el pago de la mensualidad de Raúl (...). Le interesa, tiene ganas de quedarse en el Perú. Vino porque quería regresar a su casa", añadió.