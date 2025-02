En los últimos meses, el nombre de Raúl Ruidíaz se ha asociado mucho a Universitario de Deportes. El jugador de la selección peruana había manifestado su deseo de regresar al cuadro crema para esta nueva temporada. Sin embargo, no llegó a un acuerdo con la directa estudiantil, quienes optaron por no excederse en alguna contratación con el objetivo de pagar el plan de sostenibilidad que tienen como club. Uno de los que se refirió al tema fue Álex Valera.

En una entrevista a RPP este lunes 17, el delantero nacional, quien en el último partido con 'U' anotó su primer tanto de la temporada 2025, elogió a Ruidíaz, pero fue enfático en señalar que su posible arribo al plantel no es algo que le corresponda a él o a los jugadores en general.

¿Qué dijo Álex Valera sobre Raúl Ruidíaz?

"Yo he estado en Universitario desde el 2021, año en donde las cosas no estaban bien. He visto a la 'U' en etapas muy distintas. Para mí el tema de Ruidíaz como jugador no me compete. Nosotros tenemos que estar enfocados en los partidos. Somos como una familia. A la persona que venga lo tratamos de hacer sentir como en casa lo más rápido posible", declaró para el mencionado medio.

El atacante de 28 años aseguró que la 'Pulga' es un gran futbolista, pero lo que pase con su futuro ya es algo de él con la directiva de Universitario. Como se recuerda, Ruidíaz aún no consigue nuevo equipo tras su salida de Seattle Sounders FC.

"Para mí Raúl Ruidiaz es un excelente jugador, alguien de mucha experiencia. Lo conozco mucho tiempo en la selección, pero como te digo, nosotros ahora estamos pensando en lo que viene. Lo que pase o no pase más adelante ya es cuestión de él con la directiva, si llegan o no llegan a un acuerdo. Si es que viene algún día, nosotros lo vamos a recibir de la mejor manera, porque acá no tenemos grupos diferentes, andamos todos como una familia, somos un camarín muy humilde, muy trabajador. Cualquier futbolista que ha estado en el club antes te lo puede confirmar"

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

El siguiente encuentro del conjunto merengue será el domingo 23 de febrero ante Atléico Grau en el Estadio Mansiche de Trujillo. El partido está programado para jugarse desde las 3.30 p. m. (hora peruana).