Sport Boys quiere dar el golpe en el mercado de fichajes del fútbol peruano y se encuentra negociando la incorporación del experimentado delantero Raúl Ruidíaz. Luego de que la 'Pulga' no lograra regresar al club de sus amores, Universitario de Deportes, se pudo conocer que el futbolista tiene la intención de seguir su carrera en su país natal.

En medio de este panorama, Alejandro Espinoza, representante de la 'Caja rosada', empresa que haría posible la llegada del atacante de 34 años a la institución chalaca, brindó detalles de la situación.

Ruidíaz y Boys quieren unir sus caminos

En la reciente edición del programa 'Denganche', el exarquero Diego Penny afirmó que Raúl Ruidíaz y Sport Boys tiene la intención de lograr un acuerdo; sin embargo, el factor económico y las otras propuestas que recibió el jugador podrían evitar que se materialice esta opción. Al respecto, el representante de la 'Caja rosada' señaló que la Pulga desea seguir en el balompié peruano.

"Manifestar que Raúl está como agente libre y tiene la posibilidad de tomar la decisión que considere conveniente. En este contexto, él fue muy sincero con nosotros y tiene una oferta de un equipo grande del fútbol Colombia, otra puntual del Morelia de México y una del fútbol turco. Él estaba por tomar una decisión, tuvimos un acercamiento directo a través de Carlos Galván, que es su amigo y están viendo algunas posibilidades acá", mencionó en un inicio el empresario.

Asimismo, Espinoza dejó en claro que la única opción de que el exdelatero de la selección peruana firmé por la 'Misilera' es a través del financiamiento de la 'Caja rosada'.

"Le ofrecimos un producto a Boys, que es un producto que puede revolucionar el fútbol peruano. A través de esta empresa (Caja rosada) se podría ver la posibilidad de tener a Raúl. Nosotros podríamos ayudar a Boys a tener un jugador de la categoría de Raúl (...). Hoy por hoy, Boys es un club muy ordenado. Es un factor que contribuyó para que Raúl se interesara. Entonces, hoy hay predisposición de todas las partes, pero para que se firme el tema... digamos que estamos en todas las negociaciones", agregó.

"Si no se activa este producto, no hay forma poder traer a Raúl. Boys no puede asumir el pago de la mensualidad de Raúl (...). Le interesa, tiene ganas de quedarse en el Perú. Vino porque quería regresar a su casa. No se dio esa situación por motivos que desconozco. Entonces, se da esta posibilidad porque Boys perdió a Benavente. También se dio esta coyuntura para que exista algún interés por parte del club", agregó sobre el factor económico.

¿En qué equipos jugó Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz se formó en Universitario de Deportes. Posteriormente, pasó a Universidad de Chile, Coritiba, FBC Melgar y Monarca Morelia. En la temporada 2024, el delantero peruano vistió la camiseta de Seattle Sounders de la MLS de Estados Unidos.