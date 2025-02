Mauro Cantoro, exdelantero de Universitario de Deportes, ha soltado una de las declaraciones más polémicas en la previa del encuentro entre Alianza Lima y Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025. De acuerdo a sus palabras, aseguró que, a pesar de que le gustaría ver a Alianza avanzar en el torneo, considera que lo mejor sería que el equipo quede eliminado.

En la última edición del programa 'Desmarcados', Cantoro soltó una afirmación sumamente polémica para muchos de sus compañeros: "La gente de Alianza se puede molestar, (pero) lo mejor que le puede pasar a Alianza es quedar fuera de la Copa", afirmó.

Cantoro habló sobre el planteamiento de Néstor Gorosito en Alianza Lima

El último fin de semana, Alianza Lima cayó 3-1 ante Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. Para este partido, Néstor Gorosito utilizó a varios de sus titulares, pero sustituyó a varios de cara al complemento.

Esta polémica decisión fue criticada por Mauro Cantoro. El ahora panelista considera que al equipo íntimo le iría mejor si se enfocase solo en los partidos del torneo local.

"Quiero que Alianza gane y pase, pero viendo lo que está haciendo Gorosito... El tipo desde que llegó está con la obsesión, y me parece muy bien, que tiene que ser campeón del torneo local. No existe que tipo meta toda su gente para jugar con Sullana, que después Barco diga 'no sé si es cuestión de cansancio, sino que regulamos'. Es más grave que si estuvieras cansado, para mí. Mejor no lo pones", señaló.

"Si Alianza queda fuera de la copa, y se enfoca 100% en el torneo local, y con el equipo que tiene Alianza en el torneo local, recontra lo va a pelear hasta el final seguro. Si no, no entiendo lo que hizo Gorosito", agregó.

Alianza Lima vs Boca Juniors: alineación posible de los íntimos

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, de Ovación, el técnico Néstor Gorosito dispuso esta alineación en el último entrenamiento de este lunes 17 de febrero.