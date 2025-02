Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Osasuna EN VIVO Y EN DIRECTO por LaLiga de España? El encuentro se disputará este sábado 15 de febrero en el Estadio El Sadar desde las 10.15 a. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Real Madrid vs Osasuna: previa del partido

Real Madrid llega entonado a este partido tras ganar 3-2 al Manchester City por la Champions League. Por el torneo doméstico, los blancos empataron 1-1 con Atlético Madrid en el Bernabéu. Pese a este resultado, se mantienen en la cima de la tabla con 50 puntos. No obstante, deben ganar en esta fecha para seguir líderes, ya que el cuadro Colchonero se mantiene en el segundo lugar con 49 unidades, mientras que el Barcelona es tercero con 48.

Osasuna, por su parte, viene de igualar 1-1 con Mallorca en su última presentación por la liga española. Los dirigidos por Vicente Moreno se ubican actualmente en la novena casilla con 31 puntos.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Osasuna por LaLiga EA Sports?

El Real Madrid vs Osasuna por la liga española por la fecha 24 comenzará desde las 10.15 a. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 9.15 a. m.

Colombia y Ecuador: 10.15 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 11.15 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 12.15 p. m.

España: 5.15 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna por LaLiga EA Sports?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Osasuna será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

España: Movistar La Liga TV

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Real Madrid vs Osasuna: alineaciones posibles

Estas serían las alineaciones que ambos técnicos planean para el partido.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Tchouaméni, Asencio, Fran García, Brahim, Camavinga, Modric; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

Courtois, Valverde, Tchouaméni, Asencio, Fran García, Brahim, Camavinga, Modric; Rodrygo, Mbappé y Vinícius. Osasuna: Sergio Herrera, Areso, Catena, Herrando, Juan Cruz, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz, Bryan Zaragoza, Budimir y Rubén García.

Real Madrid vs Osasuna: historial reciente

Real Madrid 4-0 Osasuna

4-0 Osasuna Osasuna 2-4 Real Madrid

Real Madrid 4-0 Osasuna

4-0 Osasuna Real Madrid 2-1 Osasuna

2-1 Osasuna Osasuna 0-2 Real Madrid.

¿Cómo ver Real Madrid vs Osasuna ONLINE por LaLiga EA Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Osasuna por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.